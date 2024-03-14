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風・Luxury／維多利亞貝克漢喜歡的「錶王」全包色！　橫掃運動錶

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▲▼ 維多利亞貝克漢PP 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢在同名品牌大秀上拄著拐杖謝幕，戴著PP新錶很醒目。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）日前在巴黎時裝周發表同名品牌時裝秀，拄著拐杖謝幕令人心疼，但眼尖的時尚迷也發現，她戴新錶了，且又是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus系列錶款，這一系列女錶幾乎都被她包色了。

▲▼ 維多利亞貝克漢PP 。（圖／翻攝IG）

▲PP搭配紫色面盤的Nautilus石英女錶Ref. 7010/1R-013，1,830,000元。（圖／翻攝PP官網）

維多利亞貝克漢在秀上所戴的PP Nautilus Ref. 7010/1R-013石英錶，為錶徑32毫米玫瑰金練帶錶，搭配紫色漆面錶盤，是品牌罕見的搶眼配色，錶圈又鑲嵌46顆明亮式切割鑽石，更加吸睛。

▲▼維多利亞貝克漢 。（圖／達志影像／美聯社）

▲維多利亞貝克漢經常佩戴PP Nautilus系列銀色面盤的18K玫瑰金自動上鍊鑽錶。（圖／美聯社）

▲▼ 維多利亞貝克漢PP 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢戴的PP Nautilus 7118/1200R 18K玫瑰金自動上鍊鑽錶，2,118,000元。（圖／翻攝PP官網）

PP Nautilus系列收藏不僅於此，維多利亞貝克漢還收藏銀色面盤Nautilus 7118/1200R 18K玫瑰金自動上鍊鑽錶，以及錶圈鑲嵌68顆漸變色排列的長形錳鋁榴石的奢華版Nautilus 7118/1300R珠寶錶，足見她對此1976年問世經典系列的喜愛，圓潤的八角形錶圈搭配舷窗結構錶殼、面盤飾以水平橫紋浮雕圖案都是招牌元素，中性風格深受男、女藏家喜愛，Nautilus已是高級運動錶的代名詞。

▲▼ 維多利亞貝克漢PP 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢擁有PP Nautilus 7118/1300R腕錶錶圈鑲嵌漸層色排列的錳鋁榴石，約2,698,000元。（圖／翻攝PP官網）

收藏錶款有心得，維多利亞貝克漢更跨足錶界設計，她與瑞士名錶百年靈（Breitling）聯手打造限量版Chronomat 36 Victoria Beckham自動上鍊腕錶，推出限量1,200只精鋼款與300只18K金款，保留Chronomat錶款經典元素例如金屬Rouleaux錶鍊、錶圈上標記每15分鐘位置的凸出鐫刻，亮點是秒針尾端飾以她的英文姓名首字縮寫VB，錶背則銘刻的姓名，而面盤顏色薄荷色、午夜藍、鴿子灰與沙色，源自她的同名時尚品牌2024春夏新裝主色調，藉由錶款展現她的時尚品味。

▲▼ 維多利亞貝克漢PP 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢的同名品牌Victoria Beckham，與百年靈合作推出Chronomat 36特別版腕錶。（圖／百年靈提供，以下同）

▲▼ 維多利亞貝克漢PP 。（圖／翻攝IG）

▲百年靈 Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham聯名特別版18K金腕錶，沙色面盤款882,000元。

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關鍵字：

風Luxury, 維多利亞貝克漢, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, Breitling, 百年靈

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