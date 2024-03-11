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Nike微笑線翹臀褲為亞洲女孩打造！　lululemon極簡時髦「ABC褲」再進化

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記者鮑璿安／綜合報導

為迎接全天候的舒適感受，運動品牌正開發時髦極簡單品，Nike專為亞洲女性身材量身打造的Nike Zenvy系列和Nike Go系列緊身褲，帶來多種長度與腰部高度新選擇。而lululemon知名的ABC褲款則有全新材質，在維持俐落西裝褲版型的同時，帶來清爽快乾特性。

▲▼運動褲。（圖／品牌提供）

▲▼運動褲。（圖／品牌提供）

▲▼運動褲。（圖／品牌提供）

▲Nike專為亞洲女性身材量身打造的Nike Zenvy系列和Nike Go系列緊身褲，帶來多種長度與腰部高度新選擇。（圖／品牌提供）

Nke Zenvy系列緊身褲打造出如雲朵般的親膚質地，全新面料Nike InfinaSoft結合更緊密平順的紗線織法面料，擁有舒適和快乾特點；同時考量到亞洲女生身材，帶來提升臀部線條的微笑線設計，更有隱形口袋可收納小物品。

Nike Go系列緊身褲則強調EverShape回彈撐腰結構，加寬腰部剪裁工藝，更貼心內置腰繩可隨意調節，使腰部更加貼合，內外共縫製有6個口袋，滿足運動或日常的置物需求，是運動系女孩穿搭必備單品。

▲▼運動褲。（圖／品牌提供）

▲▼運動褲。（圖／品牌提供）

▲lululemon為男士打造的ABC褲款系列，現帶來全新布料VersaTwill。（圖／品牌提供）

加拿大瑜伽服飾品牌 lululemon為男士打造的ABC褲款系列是旗下標誌性單品，兼具正裝與休閒的設計，以仿丹寧布料、抗皺透氣材質營造最舒適的西裝褲享受，現帶來全新布料VersaTwill，維持俐落版型的同時，排汗快乾特性相當清爽，讓男士無論是工作或運動都維持舒適時髦度。

關鍵字：

運動, nike, 男士褲款, 緊身褲, lululemon

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