fb ig video ETtoday search mobile

【廣編】楊紫瓊、馬修．麥康納佩戴CINDY CHAO藝術珠寶　閃耀奧斯卡

>

CINDY CHAO,奧斯卡金像獎,楊紫瓊,馬修．麥康納（圖／CINDY CHAO提供）

【廣編特輯】

圖、文／CINDY CHAO提供

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在美國洛杉磯好萊塢杜比劇院如期舉行，眾多好萊塢巨星盛裝登場，共襄盛會。第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角楊紫瓊、第86届奧斯卡金像獎最佳男主角馬修．麥康納佩戴CINDY CHAO藝術珠寶作品閃耀亮相。在群星璀璨的奧斯卡盛會，博物館典藏級藝術珠寶的前瞻創意與傳奇影后、影帝的氣質品位相得益彰，成為滿載藝術性的高光亮點。

奧斯卡金像獎、金球獎、美國演員工會三料影后演員楊紫瓊繼在上屆美國奧斯卡以《媽的多重宇宙》奪得最佳女主角後，以頒獎人的身份亮相奧斯卡金像獎頒獎典禮。此次特別選擇佩戴CINDY CHAO The Art Jewel 藝術珠寶 White Label Collection高級珠寶系列四季葉片耳環登上紅毯星光大道，以及頒發最佳女主角獎項。在頒獎禮結束後，佩戴2023 Black Label Masterpiece大師系列光之羽翼胸針、White Label高級珠寶建築系列祖母綠戒指盛裝亮相奧斯卡派對紅毯，為演藝界至高殿堂增添璀璨華光。楊紫瓊與珠寶藝術家Cindy Chao是相識多年的兩位摯友，分別在各自領域不斷前行，以堅持不妥協的態度挑戰藝術高度。二人繼 2023年9月於上海舉辦的 「光影之間 對影 成蝶—2023年度蝴蝶大師作品展」公開同框，為公眾點亮藝術之旅之後，此次再度攜手呈現華人之光的美學共鳴。

CINDY CHAO,奧斯卡金像獎,楊紫瓊,馬修．麥康納（圖／CINDY CHAO提供）

馬修．麥康納多年致力於表演藝術，2014年憑藉劇情片《藥命俱樂部》獲得第86屆奧斯卡金像獎最佳男主角，此次同樣以頒獎人身份出席頒獎典禮，佩戴CINDY CHAO The Art Jewel藝術珠寶White Label Collection高級珠寶系列黃鑽緞帶胸針，頒發最佳男主角獎項。

自創立以來，CINDY CHAO藝術珠寶始終以融貫東西的國際美學視野、承先啟後的美學傳承，不斷探索藝術珠寶的文化定義，深受全球各地博物館及藝博會青睞。此次奧斯卡頒獎典禮上，珠寶藝術與表演藝術「傳奇相約」，為這一年度盛典增添璀璨華光，也再度彰顯品牌在全球文化、藝術領域的巨大影響力。

關鍵字：

CINDY CHAO, 奧斯卡金像獎, 楊紫瓊, 馬修．麥康納

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

奧斯卡紅毯／艾蜜莉布朗像內褲外穿　肩帶不合身糗爆

奧斯卡紅毯／艾蜜莉布朗像內褲外穿　肩帶不合身糗爆

Jisoo、張員瑛都愛上「質感無框眼鏡」　書呆子時尚來臨

Jisoo、張員瑛都愛上「質感無框眼鏡」　書呆子時尚來臨

奧斯卡紅毯／Zendaya勒出A4腰稱霸紅毯！　瑪格羅比超簡單黑裙迎戰 巴黎時裝周 ／ LOEWE「蘆筍包」怪可愛　LACOSTE新款Polo衫太時髦 你是哪一派？超準心測「一張圖」看出你對另一半依賴性有多重 奧斯卡紅毯／楊紫瓊鑽錶、耳環閃爆　珍妮佛勞倫斯圓點裝被虧去野餐 柯震東豪刷851萬買RICHARD MILLE　還想加價買動漫聯名錶 ﻿Rosé現身奧斯卡派對露纖腰超霸氣！Kendall透視裝、琳賽蘿涵驚喜亮相 8種舉動代表他是好男人　好好跟他談戀愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面