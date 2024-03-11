【廣編】楊紫瓊、馬修．麥康納佩戴CINDY CHAO藝術珠寶　閃耀奧斯卡

【廣編特輯】

圖、文／CINDY CHAO提供

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在美國洛杉磯好萊塢杜比劇院如期舉行，眾多好萊塢巨星盛裝登場，共襄盛會。第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角楊紫瓊、第86届奧斯卡金像獎最佳男主角馬修．麥康納佩戴CINDY CHAO藝術珠寶作品閃耀亮相。在群星璀璨的奧斯卡盛會，博物館典藏級藝術珠寶的前瞻創意與傳奇影后、影帝的氣質品位相得益彰，成為滿載藝術性的高光亮點。

奧斯卡金像獎、金球獎、美國演員工會三料影后演員楊紫瓊繼在上屆美國奧斯卡以《媽的多重宇宙》奪得最佳女主角後，以頒獎人的身份亮相奧斯卡金像獎頒獎典禮。此次特別選擇佩戴CINDY CHAO The Art Jewel 藝術珠寶 White Label Collection高級珠寶系列四季葉片耳環登上紅毯星光大道，以及頒發最佳女主角獎項。在頒獎禮結束後，佩戴2023 Black Label Masterpiece大師系列光之羽翼胸針、White Label高級珠寶建築系列祖母綠戒指盛裝亮相奧斯卡派對紅毯，為演藝界至高殿堂增添璀璨華光。楊紫瓊與珠寶藝術家Cindy Chao是相識多年的兩位摯友，分別在各自領域不斷前行，以堅持不妥協的態度挑戰藝術高度。二人繼 2023年9月於上海舉辦的 「光影之間 對影 成蝶—2023年度蝴蝶大師作品展」公開同框，為公眾點亮藝術之旅之後，此次再度攜手呈現華人之光的美學共鳴。

馬修．麥康納多年致力於表演藝術，2014年憑藉劇情片《藥命俱樂部》獲得第86屆奧斯卡金像獎最佳男主角，此次同樣以頒獎人身份出席頒獎典禮，佩戴CINDY CHAO The Art Jewel藝術珠寶White Label Collection高級珠寶系列黃鑽緞帶胸針，頒發最佳男主角獎項。

自創立以來，CINDY CHAO藝術珠寶始終以融貫東西的國際美學視野、承先啟後的美學傳承，不斷探索藝術珠寶的文化定義，深受全球各地博物館及藝博會青睞。此次奧斯卡頒獎典禮上，珠寶藝術與表演藝術「傳奇相約」，為這一年度盛典增添璀璨華光，也再度彰顯品牌在全球文化、藝術領域的巨大影響力。