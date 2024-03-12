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奧斯卡／雷恩葛斯林變「粉紅肯尼」嗨唱《芭比》　辣女友放閃喊快回家

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▲▼ 雷恩葛斯林變「粉紅肯尼」唱《芭比》 。（圖／路透社）

▲雷恩葛斯林在典禮上穿上超搶眼粉色西裝再度化身「肯尼」，獻唱《芭比》夯曲嗨翻全場。

記者張毓容／台北報導　 圖／路透社、品牌提供

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間11日盛大登場，從紅毯造型到典禮內容、得獎者名單都備受矚目，其中從去年暑假上映就在全球掀起超狂熱潮和現象及盛況的《芭比》，雖然在奧斯卡獎項上比起「冤家」《奧本海默》遜色不少，但片中男主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）穿上超亮粉色西裝獻唱片中夯曲「肯尼之歌」的超強表演片段，不僅嗨翻現場，更獲得網上一致好評，盛讚「本日最佳」、「典禮最大亮點」。而他的辣女友、美國女演員伊娃曼德絲（Eva Mendes）也po出一張套著「肯尼」粉色西裝外套的後台照，喊話「肯尼」該回家哄孩子睡覺了，超甜互動讓人看得不禁姨母笑。

▲▼ 雷恩葛斯林變「粉紅肯尼」唱《芭比》 。（圖／路透社）

以電影《芭比》獲得最佳男配角提名的雷恩葛斯林，稍早踏上紅毯時，有別於電影中飾演Ken時的鮮豔花俏形象，以俐落帥氣的全黑造型現身。他選穿一套金屬珠飾手工刺繡的GUCCI訂製黑色單排扣羊毛西裝，搭配同色系修身黑褲、深V低胸黑襯衫和黑色漆皮繫帶皮鞋，微微露出精壯結實胸肌，讓他沉穩大氣之餘，更散發性感魅力。

▲▼ 雷恩葛斯林變「粉紅肯尼」唱《芭比》 。（圖／路透社）

▲▼ 雷恩葛斯林變「粉紅肯尼」唱《芭比》 。（圖／路透社）

▲▼ 雷恩葛斯林變「粉紅肯尼」唱《芭比》 。（圖／路透社）

而在典禮中，雷恩葛斯林更擔任表演嘉賓，親自演唱《芭比》被提名的夯曲《我只是肯尼》（I'm Just Ken）。他換上超亮眼的GUCCI訂製粉紅色單排扣西裝，整套西裝從上衣到長褲都佈滿全手工刺繡的水晶裝飾，搭配同色系絲綢襯衫和紅粉色皮革手套，腕上更戴著錶盤鑲滿碎鑽的TAG Heuer（泰格豪雅）腕錶。

奢華又貴氣的超高彩度的粉色套裝造型，讓他直接化身「肯尼」嗨翻全場，連台下的瑪格蘿比（Margot Robbie）和本屆再度拿下影后的艾瑪史東（Emma Stone）都跟著捧場嗨唱，網上更是好評不斷，許多人大讚他整場秀最棒部分，更是今晚最大亮點。

除了在舞台上大出風頭，與雷恩葛斯林愛情長跑12年並育有兩女的美國女演員伊娃曼德絲，平時鮮少po出兩人合照放閃，但在典禮後不久，她也在IG上po出自己身上披著「肯尼」粉紅西裝外套的另類「放閃照」。以照片中場景看來是在奧斯卡典禮後台，旁邊還掛著雷恩葛斯林走紅毯時的服裝配件等，顯見她今日也在現場陪著另一半一起參與這場盛事。她更配文稱讚另一半把肯尼帶到奧斯卡，但話鋒一轉喊話「肯尼」該收工回家了，「我們需要哄孩子們上床睡覺了」，少見的放閃發文讓不少粉絲紛紛朝聖。
 

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