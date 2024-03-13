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最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

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▲最 。（圖／翻攝自tvn IG）

▲最獨立全靠自己星座 。（示意圖／翻攝自tvn IG）

記者鮑璿安／綜合報導

每個人都是獨立的個體，就算處於劣勢也不喜歡麻煩別人，更不喜歡他人對自己指指點點，這類人已經把獨立刻在骨子裡，以下就公開「全靠自己」星座Top 3 ，自立自強逆天改命！

Top 3 摩羯座

摩羯座的自尊心非常強，只要說得出就一定做得到，他們特別擅長對自己耍狠，認為只要熬過這段時間，就會苦盡甘來，而且摩羯不在意他人的眼光，認為自己的目標與他人無關，也因此練就了強大的心理素質，讓摩羯逆風也能飛高飛遠。

Top 2 天蠍座

天蠍座是很強硬的星座，從來不想要低聲下氣去討好誰，要天蠍座服軟簡直比登天還難，所以天蠍算是從頭到尾靠自己努力的人，他們不喜歡走捷徑，這不是因為他們腦袋太簡單，而是他們早就看清了，出來混早晚要還，只有自己不會虧欠自己，如果別人要幫忙或是插手，他們甚至還會感覺厭煩。

Top 1 金牛座

金牛座絕對是默默耕耘等待收穫的頭號人物，而且過程中從來不喊苦，是一個很能熬的人，金牛不喜歡靠著別人成功，即便是拿著一副爛牌，金牛也會想辦法逆天改命去打成好牌，所以沒有優越的資源也沒關係，金牛憑藉一股衝勁，沒什麼事情辦不到。

關鍵字：

星座, 運勢, 金牛座, 天蠍座, 摩羯座

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