007愛戴的天梭表全面回歸　高階機械錶、入門石英錶任選

▲天梭表重新演繹1970年以來備受讚譽的PR516系列。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）1965年推出集結「Particularly Robust特別堅固」以及「Precision and Resistance精確耐用」特色的PR 516腕錶，訴求是戶外運動的最佳錶款，大名鼎鼎的擁護者有拉力賽傳奇人物Henry Bradley，以及英國男星羅傑摩爾（Roger Moore）在電影《007：生死關頭》中戴此經典錶演出，而今年此系列全面回歸，品牌發表手上鍊計時腕錶與3款石英錶，滿足活力滿點的時尚人士。





▲天梭表PR516手上鍊計時腕錶，58,900元

新一代PR516手上鍊計時腕錶是對天梭表高端製錶的致敬之作，透明底蓋顯露專為此錶設計的Valjoux A05.291機芯，具長達68小時的動力儲存，以及絕佳的防磁、耐衝擊能力，是品牌高階機械錶的代表作；品牌同時推出較易入門的石英錶，錶底蓋刻有象徵勝利的月桂冠，和一輛以數字 516 為中心的跑車方向盤，象徵PR516錶款與賽車的緊密淵源，共有黑色、藍色面盤精鋼款、精鋼結合PVD金鍊帶款等樣式。新款PR516的錶圈、時標和棒形指標上均塗有Super-LumiNova® 夜光塗層，錶帶改為短單節設計更貼合手腕，並配有快速更換系統，隨心換錶帶轉換風格。





▲天梭表PR516石英計時腕錶，16,200元。





▲天梭表PR516石英計時腕錶（順時針起）精鋼及PVD金鍊帶款17,700元，藍面款與黑面精鋼款各16,200元。

同屬Swatch集團的MIDO（美度表）也吹復古風，推出電視機錶殼的Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕錶，由灰到黑的漸層效果面盤裝飾細緻橫紋，大日期窗位於12時位置，3、6、9點鐘時標採用梯形設計，其他時標則以圓點標示並塗覆Super-LumiNova®白色夜光塗層，搭配橘色錶帶更搶眼；透明錶背則可欣賞具出色防磁、抗震功能且動力儲存80小時的Calibre 80自動上鍊機芯。





▲MIDO Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕錶，36,300元。（圖／MIDO提供）