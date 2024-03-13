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COCODOR旋轉木馬燭罩好美　LE CREUSET浮雕荷花耍浪漫

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▲COCODOR 2024春天燭罩與新款香氛。（圖／品牌提供）

▲COCODOR 2024春天燭罩與新款香氛，為居家帶來具童趣的浪漫氛圍。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春分即將在下周來臨，意即春天已過了一半，正要脫去冬日餘威迎向暖意花開的天氣，這時心靈也準備開始換季，不妨從居家氛圍開始，韓香氛品牌COCODOR針對春日推出最新系列，以超夢幻的旋轉木馬燭罩，加持家中浪漫氣息，以櫻花為裝飾還有鼓勵小語，白色情人節送禮也適合；LE CREUSET推出全新「輕荷花妍系列」，讓藝術融入生活。

▲COCODOR 2024春天燭罩與新款香氛。（圖／品牌提供）

COCODOR在2024限量推出「旋轉木馬燭罩」，將燭罩穩定放置於燭杯杯緣，點燃蠟燭後輕輕一推，燭罩上的馬兒就會隨著熱氣流緩緩轉動，無論是白天和晚上都各有風情，搭配的大豆蠟燭有4款香味，包括融合橙花與甜橙香氣的四月花香、甜蜜果香黑櫻桃、經典香氣純棉花香與法國薰衣草，金色杯蓋好看還能避免蒙塵，木馬燈罩售價299元，白色情人節限定組合「旋轉木馬燭罩+大豆蠟燭130g」原價698元，特價498元。

▲COCODOR 2024春天燭罩與新款香氛。（圖／品牌提供）

▲COCODOR 2024春天燭罩與新款香氛。（圖／品牌提供）

同品牌還有櫻花系列擴香瓶，以都會男女「在充滿春天氣息的街道轉角相遇」手繪感禮盒設計，搭配玫瑰金瓶蓋、粉橙色擴香棒及櫻花裝飾棒，統一超商限定款並附上韓文問候語木質造型擴香棒，以「今天也辛苦了」或「走花路吧」字樣，讓你心靈休息一下。

▲COCODOR 2024春天燭罩與新款香氛。（圖／品牌提供）▲COCODOR 2024春天燭罩與新款香氛。（圖／品牌提供）

櫻花系列擴香瓶推出3款香味，全新香氣「玫瑰花束」以格拉斯玫瑰、妝點清爽薄荷，呈現明亮馥郁的鮮花感香氣，最後以性感迷人的麝香留下尾韻。120ml原價299元，限時特價249元。統一超商4／30前限定販售200ml版本，原價399元，加價購239元。

▲LE CREUSET荷花系列。（圖／品牌提供）

LE CREUSET推出全新「輕荷花妍系列」，用荷花迎風開展的姿態，呈現滿滿春日意象的鑄鐵鍋與瓷器，荷花以藝術感的浮雕方式帶入淺底鑄鐵鍋中，呈現綻放的意象，比一般紋路更具上層次感，搭配棉花白選色，襯托荷花的純潔美好，金色蓋頭頗有畫龍點睛的作用。

▲LE CREUSET荷花系列。（圖／品牌提供）

除鑄鐵鍋外，也推出各種尺寸及規格的盤、碗、杯、花瓶等造型瓷器，典雅大方的花型淺盤、花型碗，以及描繪微風輕拂時花葉隨之舞動的荷葉波紋造型碗、盤及花瓶。

▲LE CREUSET荷花系列。（圖／品牌提供）

透過柔粉紫及棉花白作為底色，營造淡雅簡潔的浪漫情懷相當成功。業者表示，即起至3／31期間，會員於官方網站單筆消費滿12,000元，即加送價值3,760元的限量盆栽組合。

▲星巴克、台隆手創館春季小物。（圖／各業者提供）

熟悉星巴克的消費者，自然不會錯過每年的櫻花粉系列商品，本次以靜謐夢幻的歐式花園、盛開的櫻花和自然之美為主要啟發，將簡約實用的杯款、咖啡調理器具及提袋包款類等生活用品，換上輕柔浪漫粉及多采綻放的櫻花花瓣設計，點綴春天色彩，讓使用者將春華璀璨的櫻花氛圍放在手裡，無須言語就能表現浪漫氣息。

▲星巴克、台隆手創館春季小物。（圖／各業者提供）

關鍵字：

韓香氛, 春分, 燭罩, 櫻花, 星巴克, COCODOR, LE CREUSET

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