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簡單6方法增加「血清素」安定心神　輕鬆改善疲勞與低落情緒

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▲▼網揭「最緊張星座」Top 3。（圖／Unsplash）

▲容易緊張壓力大，6個習慣找回血清素，心情更平靜。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

現在人面對壓力與緊張，常會導致長期感到疲勞、睡不好，或是情緒低落、精神不佳等狀態，這時你需要認識「血清素」，簡單而言他是在我們腦中合成的3種神經傳導物質，具有安定心神的作用，所以它的別名也叫「幸福賀爾蒙」，若分泌不足我們就會憂鬱，感到心情低落。其實用6種方法，在家就能輕鬆辦到，簡單找回快樂。

▲坐下,坐著,女性,上班。（圖／unsplash）

▲總覺得不開心，有6種方法能間單改善。（圖／unsplash）

曬太陽
在陽光進入我們的視神經之後，大腦就會開始分泌血清素，明亮的陽光能讓身體加速分泌，而且不需要一定曬到太陽，只要讓光進入我們的眼睛就夠了，而且即便是陰天也有效果，如果最近心情不好，不妨早起多看點太陽光吧。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲早起曬曬太陽。（圖／unsplash）

一定要吃早餐
要分泌血清素，一定要讓大腦能好好運作才行，而大腦需要葡萄糖來轉化能量，過了一整夜沒吃東西，早餐就特別重要，如果真的很忙，也可以利用水果或優格等，這類不需要再準備的食物當成早餐。

週期性運動
所謂週期性運動指的便是簡單規律的運動，像是爬樓梯、散步、做家事或是深蹲，簡單就能在家裡完成，當然騎腳踏車或游泳是更加的選擇，如果上班忙碌，晚上洗澡前練一下深蹲，不會花上幾分鐘。

▲▼蹲姿,蹲下,深蹲,運動,累,健身。（圖／翻攝自pixabay）

▲在家簡單深蹲。（圖／pixabay）

腹式呼吸
也就是所謂的深呼吸，記得節奏是悠長與緩慢，尤其是在很緊張的時候，會有立即性的幫助，吸氣時肚子變大，呼氣時肚子縮小，專注在吐氣上，「盡量緩慢」並「拉長時間」這兩點要做到。

▲▼公園,自然,壓力,焦慮,武漢肺炎,新冠肺炎,COVlD-19。（圖／翻攝自Pixabay）

▲腹式呼吸隨時可做，慢慢練習不要緊張。（圖／pixabay）

咀嚼
反覆的咀嚼節奏有助於刺激分泌血清素，其實不見得一定要吃口香糖，可以在進食的時候多咬幾口，養成細嚼慢嚥的習慣，或是選擇很有咬勁的食物，如糙米或五穀米等，一般而言吃飯不斷咀嚼超過20分鐘就能有效果。

▲吃飯,大餐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲吃飯細嚼慢嚥，超過20分鐘就有效。（圖／unsplash）

大哭
大哭不僅有情緒發洩的作用，還能活化血清素喔！不需要失戀還是非常傷心才能做到，有時準備看一場感人的電影或連續劇，亦或悲催的小說等，只要大哭一場無論原因為何都有用。

▲悲傷,女性,焦慮。（圖／unsplash）

▲大哭一場其實能找回笑臉喔。（圖／unsplash）

關鍵字：

健康, 心情, 快樂, 血清素, 心理健康

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