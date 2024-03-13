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害怕黏膩？「5款輕乳霜」幫助肌膚補水、一抹直達肌底

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記者曾怡嘉／綜合報導

不少女生希望保養有感，但又害怕保養品太滋潤、肌膚不透氣，這時你可以挑選一款輕乳霜，超輕盈質地，抹在肌膚瞬間吸收，同時又給肌膚剛好的潤澤感。

▲▼輕乳霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Sisley 抗皺活膚御緻駐顏琉晶霜，50ml，15,800元。

延續經典乳霜主要成分，將多種植物活性成分，凝萃於細膩的全新琉晶質地中，擁有經典抗皺活膚御緻駐顏霜的功效，打破過去頂級抗老乳霜普遍過於豐盈滋潤的質地，是喜愛輕盈質地的乳霜的全新選擇。

▲▼輕乳霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 維他命完美乳霜，50ml，2,600元。

被各大論壇熱烈討論並且被廣大網友一致公認為「妝前神霜」，內含獨家雙面無痕科技，可使肌膚一面平滑不卡粉，另一面抓緊粉底，使底妝服貼持久。

▲▼輕乳霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Jurlique 賦活再生發光霜，50ml，2,500元。

富含多種豐富抗氧化與造光植萃的高肌能複合物、光采複合物、卡卡杜梅、維他命E與火龍果，小分子天然玻尿酸與乳木果油，打造出好吸收的輕乳霜質地，一抹直達肌底。

▲▼輕乳霜盤點。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 怡麗絲爾 膠原緊V澎潤霜，50g，3,400元。

怡麗絲爾運用6大萃取精華，協助緊塑V臉輪廓，同時添加5大膠原蛋白複方，使肌膚重拾彈力向上的澎潤美肌。

▲▼輕乳霜盤點。（圖／品牌提供）

▲ELEMIS 玫瑰澎澎霜，50g。

萃取來自英國超過20種有機英倫頂級手摘玫瑰純露​​，搭配獨家粉紅團扇藻保養成分，協助改善暗沉乾燥疲倦的肌膚，獨特水凝乳質地，顛覆對乳霜的想像獨特水凝乳霜質地，一抹化水輕盈柔潤。

關鍵字：

保養, 乳霜, 輕盈, 潤澤, 光采, 輕乳霜

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