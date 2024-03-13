林心如談虐童案痛心發聲「給大家一個交代」　力挺夏姿慈善特賣

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌夏姿．陳SHIATZY CHEN每年定期舉辦《拾華》慈善特賣會，今13日邀請品牌好友林心如，擔任慈善愛心大使，響應支持兒童保護議題。近日虐童案悲劇引發社會關注，對此林心如身為母親也感慨發聲呼籲：「看到新聞非常不捨痛心，要更加正視這件事，給大家一個交代」。

▲林心如出席夏姿《拾華》慈善特賣記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

林心如與夏姿合作密切，日期受邀前往巴黎時裝周看品牌新季大秀讓她意猶未盡，回台又再度擔任《拾華》慈善特賣會嘉賓，她以一身亮麗粉色洋裝現身，林心如透露，不光自己就連媽媽也是夏姿粉絲，「我很喜歡品牌的厚外套、一些小洋裝，我媽媽也很喜歡，選給媽媽一些，穿起來又優雅，會讓女性很有氣質」。這次慈善特賣會除了與家扶基金會合作，還特別由林心如親自挑選出五間不同公益團體捐贈，為小天使家園、社團法人中華民國威廉斯氏症協會等。

▲林心如和母親都是品牌死忠粉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲夏姿．陳 2024年《拾華》慈善特賣會，3月13日至3月19日在台北福華飯店仁愛店4樓登場。（圖／品牌提供）

林心如和霍建華結婚7年，育有一女「小海豚」，兩人感情依舊甜蜜，對於即將到來的白色情人節，林心如說彼此並沒有特別的過節習慣，是否有收到過印象深刻的情人節禮物？她想起霍建華送花給她，「 蠻印象深刻，做一些平常不會做的事情，讓對方感受到很特別」。

此次特賣會商品包括全系列男女服飾、經典手袋、鞋履、領帶、披肩、飾品等配件，總數超過4000項商品，折數2折起，品牌持續21年的傳統，亦將活動部份所得捐予教育部的「學校教育儲蓄戶」，協助經濟弱勢學生就學。

▲陳季敏發表同名品牌JAMEI CHEN初春設計系列。（圖／品牌提供）

同時台灣設計師陳季敏發表同名品牌JAMEI CHEN初春設計系列，她將在科莫湖濱閒逛的旅行印象化作設計靈感，運用輕盈柔軟和立體剪裁打造出鬆弛感服裝。利於搭配的外套、洋裝與上衣則傾向更大的版型與量體，走動時呈現垂墜飄逸的空氣感，同時用以不收邊或毛邊的技法帶來一絲隨性俐落，結合品牌最常用的白色調，貫穿低明度的莫蘭迪粉紅與藍，宛若覆蓋著一層薄薄的霧灰，帶有一點自然的風化粉臘質地，更顯低調嫻雅。

