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中醫曝「春季養生妙招」：頭髮宜自然垂落、不宜過早減衣

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▲▼中醫曝「春季養生方法」。（圖／Unsplash、Pexels）

春季也要做好保暖，外套先別急著收。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

一年四季在於春，就中醫觀點而言，養生和節氣有密切的關係，近日《小紅書》上一篇春季養生方法引起討論，內容提及春季宜多散髮、多泡腳有助健康，其中養生觀點見仁見智，網友稱：「寧可信其有」，熱衷於養生的你，不妨參考看看！

▲▼中醫曝「春季養生方法」。（圖／Unsplash、Pexels）

#宜讓頭髮自然垂落

以中醫理論而言，春天是萌芽的季節，身上不適宜有太多禁錮，像是讓頭髮自然垂落、不穿緊身衣物，皆有助於調理身心健康。

#早上多梳頭刺激穴道

用雙手五指插入頭皮，從前額髮際至頭頂，接著再帶到頸後，梳頭百下可以洩風毒，手指經過的風府穴和豐池穴正是風邪入侵的重要門戶。

▲▼中醫曝「春季養生方法」。（圖／Unsplash、Pexels）

#晚上多泡腳

中醫有「春天泡腳、升陽固脫」一說，也就是藉由泡腳把體內寒濕之氣都疏散掉，當陽氣回暖，整個人都疏通起來，人的氣血好，臉色就會逐漸紅潤，還有助眠的效用。

#不宜過早減衣

有句話說：「春不減衣，秋不戴帽」，立春之後氣溫還並未上升，建議不要太早換掉冬衣，且早春早晚氣溫變化大，若是貪涼則容易感冒，因此不建議提早脫掉外套。

▲▼中醫曝「春季養生方法」。（圖／Unsplash、Pexels）

#不宜熬夜

春季是萬物復甦的季節，建議順應著日出日落的節奏，早起可以吸收天地的陽氣，晚上11點則建議入睡，讓身體徹底休息，修復一整天的疲憊。

#多吃疏肝理氣的食物

春季容易肝火過旺，建議可以多吃一些疏肝理氣的食物，像是苦瓜、白蘿蔔和茼蒿等，菊花、蓮子也有助降肝火，山藥、茯苓也有助健脾益胃，以上都是食材都是好選擇。

關鍵字：

養生, 春季, 中醫, 養生方法, 健康

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