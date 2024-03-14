營養師教你「6招改善胃食道逆流」　睡前2小時別再吃東西

▲吃東西細嚼慢嚥為上策。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，工作步調緊張，不少人三餐不定時、吃東西過快，導致胃食道逆流，營養師余朱青教你6個方法改善，跟著做一點都不難！

#維持理想體重

營養師余朱青指出，肥胖會導致腹部承受較大的壓力，進而增加胃食道逆流的機會，建議BMI應控制在18.5-24.5之間，男性腰圍應小於等於90公分，女生則以80公分為限。

#避免高油高糖食物

研究指出，高油高糖食物容易使得胃酸過度分泌，像是咖啡、甜食、炸物、燒烤等食物都在內，應盡量避免。

#吃東西放慢速度

建議吃東西細嚼慢嚥，營養師提醒，若將大塊食物進到胃部，容易增加腸胃消化的負擔，建議每一口至少咬上10下，每餐盡量吃滿20分鐘，別給腸胃太大的壓力。

＃每天只吃七分飽

大腦接收到吃飽的感受需要20分鐘，因此飲食除了放慢速度外，千萬不要吃過多，七分飽剛剛好，避免過度進食以及超熱量攝取超標。

#睡前2小時不吃東西

睡前不要吃東西，因為未消化的食物容易引起胃溢酸，若是午餐有午睡習慣的人，建議採用半臥坐姿勢，避免增加腹部的壓力。

#避免穿著緊身衣褲

緊身衣褲像是塑身衣或是繫上腰帶都有可能會增加腹部壓力，進一步增加胃食道逆流發生的機會。