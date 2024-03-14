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「花滑王子」羽生結弦喜接GUCCI品牌大使！照片曝光全網驚呼：這誰

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

擁有高人氣和眾多死忠粉絲追捧的日本「花滑王子」羽生結弦，歷經去（2023）年閃婚又閃離引發各種爆料「風波」後，低調沉寂了好一段時間，直到今（14）日再度以全新身份「露面」！原來是義大利精品品牌GUCCI宣布羽生結弦成為最新品牌大使，加入擁有南韓大勢女團NewJeans成員Hanni、大陸人氣男星肖戰等國際大咖明星的GUCCI大家庭，讓人期待日後是否會在時裝周看見羽生結弦的身影。

▲▼ 花滑王子羽生結弦喜接GUCCI品牌大使。（圖／品牌提供）

▲羽生結弦成為GUCCI最新品牌大使。

羽生結弦4歲就開始了滑冰之旅，其運動生涯成績非常耀眼，是當代成就斐然的運動員。擁有2面奧運男子花滑金牌的他，不僅是各大比賽的常勝軍，同時也是時隔66年最年輕的奧運男子花滑冠軍得主，更締造歷史成為男子花式滑冰史上首位囊括冬季奧運、世界花式滑冰錦標賽、花式滑冰大獎賽總決賽、世界青年花式滑冰錦標賽與四大洲花式滑冰錦標賽等大賽冠軍，創下超驚人的「超級大滿貫」紀錄。

而雙方的合作也有跡可循，他在2022年7月轉為職業選手，繼續追求自己的花式滑冰事業並拓展新道路後，就曾在2023年出席參與GUCCI銀座畫廊開幕展，以時髦鮮明的造型亮相，展現其獨特耀眼魅力。

▲▼ 花滑王子羽生結弦喜接GUCCI品牌大使。（圖／品牌提供）

▲代言形象照曝光，許多網友驚呼認不出。

對於接下GUCCI品牌大使這個新身份，羽生結弦表示：「我真的很高興成為GUCCI的一員，並且和世界各方跨界創作者建立起連結。在品牌悠久的歷史中，GUCCI始終傾注了無比熱情。」

而今日GUCCI正式官宣時，也同步釋出2張羽生結弦最新形象照，他穿著簡單白T、黑褲搭配深藍色寬鬆外套，再配上一雙小白鞋，展現一派輕鬆隨興之感。

但可能是因這次髮型自然隨意放下，沒有特別造型，搭配上休閒寬鬆的服裝搭配，與以往現身時的帥氣形象差距不小，讓許多網友看到全都傻眼認不出來，「不講他是誰，根本認不出來」、「一言難盡的照片」、「完全不像他」、「這誰」、「髮型怎麼那麼路人的感覺」、「沒有穿華麗緊身衣我認不出來了」，甚至有人驚呼「怎麼變醜了」、「所以是滑冰場攝影師把他拍帥了是嗎」，出乎意料沒有歡呼聲。

▲▼ 周杰倫成RIMOWA首位全球代言華人。（圖／品牌提供）

▲周杰倫成為RIMOWA史上首位擔任全球代言人的華人。

另外，華語流行天王「周董」周杰倫近期也多了新身份，繼去（2023）年底剛拿下DIOR全球品牌代言人，與南韓天團BLACKPINK成員Jisoo成為「同事」後，7日頂級行李箱品牌RIMOWA又驚喜宣布周杰倫成為最新全球品牌大使，加入BLACKPINK主唱Rosé領軍的代言人行列，讓「周董」的時尚版圖再擴大。

周杰倫和RIMOWA的緣分其實早已牽起，不僅是他在眾多旅途中都使用RIMOWA行李箱相伴，在他收藏的行李箱中更有一只曾在去年RIMOWA 125週年的「SEIT 1898」紀念展覽上展出，超狂「履歷」讓雙方的合作旅程更水到渠成、深刻而緊密。同步公開的代言人形象照，不僅吸引眾多粉絲朝聖大讚「哥太帥了！」還有粉絲笑說「果然哥之前曬過這個品牌是有原因的」。

關鍵字：

花滑王子, 羽生結弦, GUCCI, 代言, 品牌大使

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