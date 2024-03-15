想睡好選對枕頭成功一半　專家分享用「睡姿挑法」一買就對

▲想增進睡眠品質，可從選對枕頭開始。（圖／日比家族、大葉高島屋提供）

記者蔡惠如／綜合報導

現在社會許多人身處高壓多工的職場，睡眠問題已經成為社會文明的一大疾病，今天是2024年世界睡眠日，良好的睡眠品質對於身體健康至關重要，當然包括很多復合因素，不過如果妳自覺長期沒睡好，不妨從挑選最適合自己的枕頭開始。

寢具代理商日比家族公關張馨方表示，理想的枕頭選擇跟自己習慣的睡姿有關，可觀察或詢問身邊的家人，自己通常是以什麼樣的睡姿居多。去購買枕頭時一定要親自試睡，並注意以下重點：

仰睡平躺者

1. 選擇具有頸部支撐功能的枕頭，確保頭部不會懸空。例如，記憶棉枕頭能夠根據頸部曲線調整高度，提供均勻支撐。

2. 額頭與下巴應保持水平，額頭略高於下巴約5度左右，這樣有助於頭部和頸部的自然放鬆。

3. 根據個人體型挑選適合的枕頭高度，背部較厚的男性可選擇中等高度，而背部較薄的女性適合較低的枕頭。

側睡者

1. 確保枕頭與肩膀的縫隙貼合，避免懸空，支撐頭部至肩膀的距離合適。像一些特殊設計的側睡枕頭，能夠填補側睡者頸部和肩膀之間的空隙，保持睡眠時呈現自然曲線。

2. 保持頭部、頸椎、胸椎和腰椎呈一直線，這樣有助於減輕背部壓力。有一些側睡枕頭可以提供額外支撐，保持頭部和脊椎的正確對齊。

此外張馨方也提醒，選擇枕頭時，除了考慮自己的睡姿外，還需留意一些因素，包括不同的材質會影響睡眠舒適度，如記憶棉、羽絨、乳膠等，可根據個人喜好和需求進行選擇。例如記憶棉枕頭能夠根據頭部和頸部的形狀提供個性化支撐，而乳膠枕頭則具有良好的透氣性和彈性。

而選擇耐用性較高的枕頭，能夠長期保持形狀和支撐力，減少更換枕頭的頻率。還有枕頭應易於清潔和保養，可拆卸外套和機洗功能的枕頭也在考慮範圍內。

▲WENTEX 30／70 飯店級羽絨枕，原價6,800元，特價3,400元。

▲【WENTEX 】舒柔天然乳膠枕，原價4,960元，特價3,500元。

近期日比家族也針對枕頭推出相關優惠，原價一對6,800元WENTEX 30／70 飯店級羽絨枕，特價3,400元；EBC 柔膠記憶枕原價5,000元，特價1,980元；WENTEX 舒柔天然乳膠枕原價4,960元，特價3,500元。

大葉高島屋也針對世界睡眠日推優惠，全館寢具、內睡衣專櫃7折起，TEMPUR丹普床墊指定商品8折優惠，Sealy席伊麗菁英系列雙人床墊直下7折，特價13萬5800元；KING KOIL金格」，夢上皇尊爵雙人電動床73折優惠，特價12萬2200元，並加贈AirLux微凝膠羽絨枕。App卡友刷大葉高島屋聯名卡全館累積滿6,000元，加贈100元抵用券，且期間每滿3,000元可參加抽獎，有機會再獲3,000元百貨禮券。