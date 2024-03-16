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喬治克隆尼愛妻比明星還會穿！　最美人權律師「鬆弛感上班穿搭」必學

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▲▼喬治克隆尼夫婦 。（圖／CFP）

▲喬治克隆尼夫婦 。（圖／CFP）

記者鮑璿安／綜合報導

英國人權律師艾瑪克隆尼Amal Clooney在2014年與喬治克隆尼George Clooney結婚，艾瑪克隆尼出眾的外型和人格魅力征服了許多人，而她不輸明星的穿搭功力也引發討論，比起遙不可及的紅毯穿搭，艾瑪克隆尼的職場、休閒造型更值得借鑒，提供眾多上班族時髦優雅的風格指引。

套裝成為Amal Clooney私下經常選擇的品項之一，兼具專業度同時快速形成完美的一致性搭配，很有「老錢風」（Old Money）概念，像是這套翻領排扣上衣，利用短版剪裁帶來一絲活潑感，和褶皺裙相呼應，將身材比例修飾得很好，拎上大尺寸的Dior包款上街，從內而外散發率性氛圍。

看似乏味的大衣品項，在Amal Clooney的搭配哲學中，則運用了色系去碰撞新鮮感，當時懷有身孕的Amal以裸色大衣內搭搶眼的紅棕色過膝長裙，TOD'S造型俐落的方包則融入了正式感，腳踩印花高跟鞋，時時刻刻散發魅力。Amal也偏好小眾品牌，穿著紐約設計師品牌Proenza Schouler風衣，版型合身有型，和紫色洋裝形成了調色盤般的飽和撞擊，多了都會摩登，讓上班路上變得更活力有趣。

▲喬治克隆尼妻子。（圖／CFP）

▲喬治克隆尼妻子穿著英國時尚品牌Stella McCartney針織裙。（圖／CFP）

若希望擁有更為休閒的打扮，Amal Clooney日前穿著英國時尚品牌Stella McCartney針織裙，無袖、條紋紋理呈現輕鬆自在的樣貌，完全是夏季時節最舒適的時髦單品，加上adidas 運動鞋、Prada黑色Cleo皮革腋下包輔助造型，連穿搭新手也能抓住優雅精髓。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

時尚, 穿搭, AmalClooney, 職場, 喬治克隆尼

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