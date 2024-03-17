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全台6間高人氣草莓大福！激推三明堂、金桃家　大口吃幸福滿滿

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文／MENU美食誌

各種琳琅滿目的草莓甜品，有不少是草莓大福的死忠粉絲，小編嚴選六間必訪草莓大福，還不快筆記下來。

三明堂
台北市士林區

被饕客譽為最難訂的草莓大福，老闆娘曾遠赴日本學習，依照傳統技藝手工製作和菓子及日式小丸子，推薦草莓大福、抺茶大福和醬油丸子。

▲三明堂。（圖／美食客熊熊愛吃鬼提供）

明月堂
新北市三重區

全台僅存傳承光復前和菓子精緻工藝的老店舖，用料純正、做工紮實，皮、餡和草莓的巧妙比例讓人讚不絕口，是各界菓子饕客和茶人指定採購的名店。

▲明月堂。（圖／美食客Jenny Tsai提供）

滋養
台北市大同區

位於迪化街的精緻和菓子店鋪，裝潢相當日式。推薦必買滋養製菓的四大天王招牌點心：最中、銅鑼燒、鳳梨酥還有草莓大福，不論是自行享受或送禮都超有面子。

▲滋養。（圖／美食客阿土伯提供）

金桃家草莓大福
台南市永康區

主打Q薄麻糬，搭配美味特製內餡和當季水果，口味種類非常多元，草莓大福、芒果大福、香蕉大福、奇異果大福，還有隱藏版的季節限定口味可以挑選。

▲金桃家草莓大福。（圖／美食客我只要CP值提供）

大王千金手作大福
台北市中山區

台灣在地蓬萊米製作米大福、麻糬，遵循古法製程，不在意繁複的傳統工序，商品有草莓大福系列、中式烤餅系列、米大福系列、豆大福系列，共分為四大類別。

▲大王千金手作大福。（圖／美食客Elaine Lin提供）

南機場Q麻吉古早味麻糬
台北市中正區

南機場夜市的排隊美食，麻糬口感Q彈有嚼勁，再裹上滿滿的花生粉。水果麻糬有草莓大福和綠葡萄大福，也有傳統麻糬，花生、芝麻、抹茶、紅豆等基本口味。

▲南機場Q麻吉古早味麻糬。（圖／美食客Tammy Chou提供）

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草莓季甜點強勢來襲，草莓控絕對不能錯過的必收清單

美食無間精彩大結局，絕對要吃好吃滿！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

美食誌, 草莓季, 草莓大福, 美食

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