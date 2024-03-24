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全台15間咖啡廳推薦！各種風格超好拍　跑咖口袋名單再+1

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

喜歡「跑咖」的朋友們舉手！在一間裝潢漂亮、咖啡香醇可口、蛋糕甜又不膩的咖啡廳中享受時光的流逝，絕對是生活中一大小確幸。

不管是和朋友小聚、辦公讀書，或是與自己獨處，找間喜歡的咖啡廳待著，享受氣氛、飲品與餐點，是無可取代的幸福時刻。這裡推薦全台15間各種風格咖啡廳，看到心動的趕快收進筆記本中，這周末就能馬上行動。造訪這些人氣咖啡廳前不妨提前預約，悠閒享受慢活人生。

新北咖啡廳推薦

三芝Yamato緬因貓咖啡聚會館

▲三芝這間咖啡廳以超大隻的緬因貓遠近馳名。（圖／FB@三芝緬因貓）

喜歡貓貓的人千萬別錯過！三芝這間咖啡廳以超大隻的緬因貓遠近馳名，店內大約有30隻貓店員，可以享受被貓包圍的毛茸茸幸福感，店員也會親切分享貓咪知識。記得先加官方LINE進行預約，提醒大家店內只有提供飲品，沒有提供餐點，建議擼貓前可以先吃飽。

營業時間：周一、三、四14：30～19：30，周五～日13：30～19：30（周二公休）
地址：新北市三芝區公正街25號
電話：0986407407
入場費：300元

老地方咖啡Uknowhere Café

▲老地方咖啡在IG上超夯。（圖／FB@老地方咖啡）

在IG上很紅的老地方，搬家後一樣很文青，裝潢設計給人放鬆舒服的氛圍，來這裡可以大拍特拍。店內除了飲品、甜點外，還有早午餐拼盤、燉飯和義大利麵等多種餐點選擇，來這裡絕對能吃飽喝足，板橋人趕快筆記起來。

營業時間：周一至周五10：30～20：00，六、日10：30～21：00 （無固定公休）
地址：新北市板橋區公園街52巷3號
低消：180元起（一杯飲品）

台北咖啡廳推薦

補時Stoppage Time

▲補時的裝潢採工業風設計。（圖／FB@補時）

店名「補時」來自足球比賽用語，指的是正規比賽後的延長時間，這段時間內任何奇蹟都是有可能發生的。補時的裝潢採工業風的設計，並結合開放式廚房，需要安靜的人可以到「自閉室」，單人位子面對牆壁能好好專心，是很適合辦公和讀書好地方。

營業時間：11：00～22：00
地址：台北市大安區和平東路二段96巷15弄30號
電話：0227366506（須訂位）
低消： 100元起（一杯飲品）

未央咖啡店

▲未央咖啡店是非常有名的夜貓咖啡廳。（圖／FB@未央咖啡店）

未央咖啡店營業到凌晨一點，是非常有名的夜貓咖啡廳。到了晚上總是高朋滿座，店內滿滿藏書都是著名作品，在這樣被書圍繞的環境下，搭配有點昏黃的燈光看書，是真文青！因為不接受訂位常常沒有位置，建議大家晚上可以早點來。

營業時間：13：00～01：00
地址：台北市大安區四維路208巷10號
電話：0227032331（無訂位服務）
低消：160元起（一杯飲品）

歐頓OTOME Café

▲歐頓OTOME Café。（圖／FB@歐頓）

想來杯認真的咖啡來歐頓準沒錯，店裡使用嚴選高海拔火山脈農園所種植出的咖啡豆，分為義式中焙和中深焙兩種焙度。在歐式的輕工業風裡嚐上一口香醇，再搭配精心製作的甜點，是大人感的都市愜意行程。

營業時間：周一至周五07：00～19：00，六、日07：30～18：00
地址：台北市大安區敦化南路二段81巷45弄47號1樓
電話：0227080883
價格：咖啡55元起

桃園咖啡廳推薦

景美山林茶園&山月茶屋

▲景美山林茶園&山月茶屋。（圖／FB@景美山林茶園&山月茶屋）

這是一間隱藏在山林與茶園間的小白屋，老闆不僅是茶園的守護者，更對茶葉情有獨鍾。來這裡可以眺望山景和茶園，感受寧靜及茶香瀰漫，品嘗山地茶葉外還能了解茶葉的文化與歷史。典雅的白色裝潢和大自然的飽和相襯怎麼拍都好看，提醒大家假日是全預約制。

營業時間：周一至周五11：00～17：00，六、日11：00～18：00（周二公休）
地址：桃園市復興區枕頭山7鄰11之5號
低消：平日一杯飲品（140元起）或餐點、假日室內低消300元，戶外一杯飲品或餐點

新竹咖啡廳推薦

李克承博士故居 a-moom

▲李克承博士故居是獨棟的日式木造建築。（圖／FB@a-moom）

李克承博士故居是獨棟的日式木造建築，建於1943年的昭和老屋改造後依然保有日式建築風格。進到店內彷彿穿梭時間與空間，不僅回到過去也置身日本，享受手沖咖啡與必點招牌山形吐司，沉浸在寧靜緩慢的午後，光是想像就流連忘返。

營業時間：周一至周五9：00～17：00（周一公休）
地址：新竹市東區勝利路199號
電話：035220352
低消：120元起（一杯飲品）

苗栗咖啡廳推薦

3sän café

▲3sän café。（圖／FB@3sän café）

3sän café整間店是非常簡約的韓系咖啡廳，以灰白色系的裝潢為基礎，再搭配高彩度的桌椅，超美又超活潑可愛。享用飲品、甜點與蛋糕時，陽光還會時不時灑入室內空間，是讓人療癒到不行的環境。

營業時間：周四至周六12：00～18：00，周日12：00～17：00
地址：苗栗縣苗栗市北苗里嘉慶27號
低消：100元起（一杯飲品）

台中咖啡廳推薦

Overture序曲 散策65

▲Overture序曲。（圖／FB@Overture）

Overture外觀是白色老宅，從木門進入有種進到朋友家的親切感。喜歡千層蛋糕的朋友千萬別錯過，Overture序曲的招牌千層每一口都能吃到餅皮與奶油的和諧美味演奏，用料實在的餡多皮薄超級值得來朝聖。

營業時間：周四至周日12：00～18：30
地址：台中市北區北興街65號
電話：0422356865
低消：135元起（一杯飲品）

細水焙煎所

▲細水焙煎所。（圖／FB@細水焙煎所）

細水焙煎所離勤美、草悟道、審計新村不遠，逛完市集想歇息一下這裡絕對是好選擇。老宅打造出濃厚的懷舊風情，是放鬆的好空間，二樓還有榻榻米座位區，採光極好非常舒適。大家千萬要記得點評價很高的巴斯克和唐揚雞炒麵麵包。

營業時間：周一至周日12：30～18：00
地址：台中市西區公正路231號
低消：120元起（一杯飲品）

彰化咖啡廳推薦

透明空氣 toumei kuuki

▲彰化很紅的透明空氣咖啡廳。（圖／FB@透明空氣）

彰化很紅的透明空氣咖啡廳是以日式美學「枯寂」為概念，打造出簡約的雅致空間。每個角落都能感受自然、享受空氣流動的氛圍，不只甜點也有許多日式餐點，往外看還能看見一大片稻田，是能洗滌心靈的舒適風雅。這裡採全預約制，不接受現場候位，心動的大家快快預約。

營業時間：周一至周五11：00～17：00
地址：彰化縣員林市中央里員集路二段277巷193之35號
低消：一份套餐880元

台南咖啡廳推薦

秘氏咖啡

▲秘氏咖啡。（圖／FB@秘氏咖啡）

秘氏咖啡的首家店創立在台北，後來分別開了台南和嘉義分店。台南的秘氏咖啡以1960年代老香港電影《阿飛正傳》為主題，將店內精心裝潢、布置成極度迷人的復古風格，啜飲一杯手沖咖啡，喝下過去的情懷。

營業時間：14：00～22：00（周三、四公休）
地址：台南市中西區國華街三段123-160號永樂市場2樓
電話：0935393853
低消：180元起（一杯飲品）

高雄咖啡廳推薦

Shalom Cafe.Ks 願你平安咖啡

▲願你平安咖啡廳。（圖／FB@願你平安）

願你平安的老闆夫妻氏虔誠的基督徒，店名Shalom指的是平安、和平的意思。老屋改造的室內空間保留斑駁的牆面，再加上基督教的擺飾與木質桌椅，多了份樸實與恬靜。即使沒有特別的宗教信仰也能來這裡感受充滿南法鄉村的氣氛，如果想吃招牌肉桂捲千萬要趁早。

營業時間：周二至周五12：00～17：00，周六13：00～18：00
地址：高雄市大寮區青山街115號
低消：45元起（一杯飲品）

S'more Sugar

▲S'more Sugar。（圖／FB@S'more Sugar）

高雄左營的S'more Sugar以各種精緻可口的塔、派和蛋糕吸引許多在地人與外縣市遊客慕名前往。主廚在藍帶廚藝學院取得證書後，便創立這家甜點品牌，在高雄共有3家分店，好吃到只要吃過絕對會再回訪。（編私心推酒漬櫻桃布蕾塔，好吃到像是天使做出來的幸福）

營業時間：周一至周日12：00～21：00
地址：高雄市左營區辛亥路169號
電話：075566455
低消：甜點一份50元起或一杯飲品

宜蘭咖啡廳推薦

滿山望海

滿山望海號稱是最美臨海咖啡廳。（圖／FB@滿山望海）

不用出國也能感受南洋風情！號稱最美臨海咖啡廳的滿山望海，以海島度假為風格，在耀眼陽光高掛的日子裡，吹著海風望著龜山島，是難得的愜意時光。但缺點是非常難訂位，建議大家可以早早預約，來趟偽出國放空之旅。

營業時間：11：00～18：30（周三公休）
地址：宜蘭縣頭城鎮大坑路211號
電話：039776788
低消：300元

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 咖啡廳

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