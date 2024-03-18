《別對我動心》8台詞：向上湊的愛情一文不值，做自己才是最重要的

記者鮑璿安／台北報導

都市愛情劇《別對我動心》由新生代演員林一、周也主演，改編自翹搖的同名小説，講述了學霸校草「顧尋」和校花「嶽千靈」之間雙向暗戀的故事，當中有不少金句台詞引起討論！

▲都市愛情劇《別對我動心》。（圖／翻攝自微博別對我動心，以下同）

1. 所以拋硬幣最重要的不是結果，而是你要跟隨自己的內心。



2. 日後說不定會遇到很多困哪，但是這些都不重要，因為我們堅信，我們在做對的事情。



3. 我跟你說，年紀輕輕就應該好好搞事業，談戀愛有用嗎？你談了還是會被甩，但是事業呢，是不會拋棄你的。



4. 向上湊的愛情一文不值，做自己才是最重要的，你這天生拿酒瓶的手，那比不了愛心。



5. 我每天上班已經夠累了，我早上還要爬起來，我還要化妝，我還要打扮，我還要掐著嗓子說話，你知道多惡心嗎？



6. 就算喜歡一個人，也不能為了他而改變，我要做我自己。



7. 我一直想找一個特別的機會告訴你，以前的校草喜歡你，現在的顧尋也喜歡你，總之此時此刻在你面前這個人，真的很喜歡你。



8. 有多喜歡，我沒辦法回答你，這種非客觀的事情，從來都沒有一個刻度標準也找不出參照物來對比，我只知道，我長這麼大沒有喜歡過別的女生，你是唯一一個。