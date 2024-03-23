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Jennie《公寓404》同款唇膏詢問度大增　5款類似色推薦一抹顯嫩

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文／美人圈

BLACKPINK Jennie的唇色太好看啦！Jennie睽違多年參加全新韓綜《公寓404》成為固定班底，首播當中的粉色休閒裝扮、顯嫩的粉色偽素顏妝容引起討論，不少人紛紛在問：「Jennie的唇膏是哪一款？」今天就直接扒出Jennie同款唇色，以及類似色推薦給大家，開架、專櫃通通都有！

暌違多年，Jennie參加全新韓綜《公寓404》

終於等到BLACKPINK Jennie成為韓綜固定嘉賓啦！此次再度與劉在錫合作《公寓404》，這是韓國tvN懸疑推理綜藝節目，由劉在錫、吳娜拉、車太鉉、梁世燦、Jennie和李正河出演。主軸為6名住在公寓404的居民去推理曾發生過的事件，且這些故事都是以真實事件為原型，希望能喚醒觀眾沉睡的推理能力。

▲Jennie唇色 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Jennie參加全新韓綜《公寓404》。（圖／tvＮ，下同）

目前已在韓國平台tvN開播，Jennie一如既往有著獨特的綜藝感，身為此次6位固定嘉賓中的忙內，在辦案過程中，展現出可愛又認真的一面，讓人忍不住直呼：「太可愛啦～」，而Jennie首播中這身超襯氣色的粉色休閒裝扮與妝容，也讓「Jennie同款唇色」的詢問度大增！

▲Jennie唇色 。（圖／翻攝自IG、官網）

在Jennie的自拍當中，可發現這是顯嫩、顯年輕且特別適合春天的粉嫩唇彩，尤其還帶著現在最流行的嘟嫩光澤感，實在太欠親！BEAUTY編不僅扒出「Jennie同款唇色」，還加碼推薦許多類似色，趕緊來看！

▲Jennie唇色 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Jennie同款唇色特別適合春天。（圖／IG@2nakimm）

《公寓404》Jennie同款唇色

Jennie在《公寓404》首播妝容出自彩妝師伊娜之手，隨著詢問度的飆升，彩妝師伊娜便在自己的IG公開這款超顯嫩的神級唇膏＋色號，答案就是品牌「Hera」Nude Gloss系列當中的#132。這個系列很能創造出自然的嘟嫩光澤，一抹唇紋消失，還不回因為講話、長時間帶妝而越來越乾！

▲Jennie唇色 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Jennie同款唇膏公開。（圖／IG@2nakimm、hera）

《公寓404》Jennie唇膏類似色推薦

1.CHANEL香奈兒 超炫耀絲絨唇膏 不眠之夜限定版 #07：00

香奈兒推出全新唇膏啦！這次以「不眠之夜」為概念，從午夜00：00開始至早上07：00共八款顏色，展現夜晚不同時刻的各種面貌，其中的#07：00是非常漂亮的清新嫩粉色。全新霧光唇膏，結合獨創輕盈貼膚霧感配方與珍珠粉末，為霧面妝效增添精緻光澤，一抹如第二層肌膚般極致舒適，蘊含荷荷芭油與乳油木果油，質地輕柔滋潤，能均勻服貼在唇瓣上。

▲Jennie唇色 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CHANEL香奈兒 超炫耀絲絨唇膏 不眠之夜限定版 #07：00，NT$1,650。（圖／BEAUTY美人圈）

2.NARS 激情過後嫩唇露 #CHELSEA GIRLS

一抹顯嫩、顯乖、超欠親！是略帶有一點點偏暖的顏色，呈現漂亮的肉杏感，漂亮的調色秒讓氣質變得溫柔、甜美，還非常減齡顯年輕！NARS這款質地很好抹開，顏色的透感無敵，若唇色較深，記得先做遮瑕打底，這樣肉杏感才能更好地呈現出來唷！

▲Jennie唇色 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲NARS 激情過後嫩唇露 #CHELSEA GIRLS，NT$1,000。（圖／NARS）

3.Laka 持久裸光凍唇蜜 #302Grape ring

能與原生唇色自然融合且呈現漂亮的裸透光澤！Laka這款能創造出晶瑩的果凍妝效，更打破唇蜜過往給人的黏膩感，添加清爽的透明精油，讓顏色與質地能輕薄延展，在唇瓣上形成一層透明薄膜，同時具備高持色力，成膜後不沾杯、不掉色，長時間維持漂亮光澤唇色。

▲Jennie唇色 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Laka 持久裸光凍唇蜜 #302Grape ring，NT$400。（圖／Laka）

4.CLIO 水晶糖心光潤唇釉 #11清甜無花果

這款顏色再偏暖一點點，更百搭各式膚色，黃肌也可安心駕馭！優秀的是這款添加玫瑰萃取成分，上唇潤澤保濕、輕盈又不黏膩，水晶般的質地讓雙唇自然散發誘人色澤、嘟嫩妝效，近距離也不顯唇紋！

▲Jennie唇色 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CLIO 水晶糖心光潤唇釉 #11清甜無花果，NT$520。（圖／CLIO）

5.4U2 LOVE YOU BABE絲絨唇釉 #02Thank you

4U2的絲絨唇釉像雲霧般的柔軟蓬鬆！不僅外型可愛，絲滑質地還超好上色，卻沒有霧面唇彩會給人的厚重感，反而相當輕盈且能夠遮唇色，即便是深唇人也完全遮得住！其中這款#02，是冷色調的玫瑰粉色，就像寶寶唇一樣的嫩粉紅色，上唇後的妝感光滑又高級，約會、日常塗都超好看。

▲Jennie唇色 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲4U2 LOVE YOU BABE絲絨唇釉 #02Thank you，NT$360。（圖／4U2）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Jennie, 公寓404, 唇膏, CHANEL

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