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中部獨家！旭集進駐台中大遠百　比肩鼎泰豐做兩大餐飲頭牌

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▲▼旭集。（圖／饗賓餐旅提供）

▲旭集以精緻日式料理吃到飽受到民眾喜愛，成為百貨吸客餐飲之一。（圖／饗賓餐旅提供）

記者蔡惠如／綜合報導

遠百近期話題不少，台中店香奈兒旗艦店改裝已經完成，3／8開始對外試營運，同時間愛馬仕也進入改裝期，也將擴大櫃位，與香奈兒形成兩大百貨門面，預計明年登場，而明年初日式精緻吃到飽「旭集」也將到位，屆時業績將與鼎泰豐比肩，成為館內兩大餐飲頭牌。板橋大遠百則預計改裝4層樓面，餐飲將擴大200坪，目前確定「小福利火鍋」將進駐。

▲繼「旭集」之後， 饗賓旗下「小福利麻辣鍋」、「真珠台灣佳味」、「饗泰多」，11月16日也進駐中茂新天地11樓。（圖／饗賓提供）

在中區高端市場獨佔鰲頭的兩大百貨-台中大遠百與新光三越中港店，去年業績均創歷年新高，台中大遠百近年積極改裝，從去年開始啟動的香奈兒旗艦店，將門面擴大到1、2樓，面積擴大一倍，並引進更多商品，區域劃分也更明顯，在3月初對外見客，吸引不少貴婦常客回籠支持，業績表現亮眼。

該館另一精品頭牌愛馬仕也正式啟動改裝，預計明年完工後，將會形成台中大遠百兩大嶄新的精品門面，更強化精品百貨的氣勢，在餐飲方面則有饗賓旗下日式精緻吃到飽「旭集」，將在明年初進駐，約有400坪的寬廣空間，與鼎泰豐同為「中區獨家」，業者表示旭集一年營業額約可達5億元，與鼎泰豐業績相當，而目前200坪大的鼎泰豐也有機會再擴大，2024年業績目標上看225億元。

板橋大遠百延續去年改裝計畫，在今年針對地下一樓、5樓、6樓、8樓均有改裝亮點，地下一樓將擴大200坪的餐飲區域，引進更多主題餐廳，目前確定「小福利火鍋」將進駐，5樓則會更新櫃位，引進進口童裝品牌，6樓運動休閒則會擴大NIKE櫃位，8樓也會以換櫃方式引進新潮流品牌。

▲旭集,小福利,果然匯,真珠,饗泰多。（圖／饗賓提供）

針對精品腕錶選品店TIMEVALLÉE將在3月底開幕，囊括卡地亞CARTIER、伯爵PIAGET、沛納海PANERAI、萬國表IWC等品牌，BOTTEGA VENETA與LONGCHAMP全新店型也將在母親節檔期正式開幕。

▲遠百率先公佈母親節促銷方案。（圖／業者提供）

針對母親節檔期，全台遠百推出「粉漾馨情~美麗購物節」，從3／21至4／15期間，化妝品內睡衣單筆3,000元送300元抵用券，單筆滿1萬元加送200元抵用券；板橋中山針對遠百APP會員加碼，化妝品單筆滿5萬元再送1,000元抵用券。持遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元抵用券，保健器材單筆5,000元送500元抵用券，大家電單筆滿1萬元送1,000元抵用券。

▲遠百率先公佈母親節促銷方案。（圖／業者提供）

▲板橋大遠百Bottega Veneta HOP編織皮革手提肩背包。（圖／業者提供）

▲遠百率先公佈母親節促銷方案。（圖／業者提供）

▲台中大遠百ESTĒE LAUDER雅詩蘭黛無敵膠原無敵組年輕無敵膠原霜75ml、膠原霜補充罐75ml推薦價4,800元。（圖／業者提供）

關鍵字：

台中大遠百, 板橋大遠百, 改裝計畫, 餐飲, 母親節, 旭集

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