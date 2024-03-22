SEVENTEEN時裝周造型全輯！淨漢根本YSL王子、DK皮衣帥翻

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在剛落幕的2024秋冬時裝周上，出征歐洲的SEVENTEEN成員的看秀造型有哪些呢？本篇帶你一一盤點。

SEVENTEEN時裝周造型盤點，克拉們的滿足時刻！



Saint Laurent 尹淨漢

尹淨漢穿著絲質的白色T恤搭配黑色西裝褲，腳踩黑色高跟皮鞋，背著Saint Laurent的迷你包搭配銀色的戒指手環，整體搭配時髦高雅，絲質短高領上衣襯在漢尼的身太適合了！

Christian Louboutin 夫勝寬



勝寬一身黑色西裝帥氣俐落，搭配Christian Louboutin的紅底皮鞋與背包，平時很有綜藝感的勝寬，高冷起來也是魅力十足。

Dior 金珉奎



在Dior的時裝秀上為大家貢獻男版咬筆蓋畫面的大狗狗珉奎，被稱作是來時裝周最歡樂的韓星，進場前粉絲的推擠畫面，搭配珉奎的歡樂表情，直接變成網路迷因影片瘋傳，除了貢獻表情，穿上深藍西裝與淺藍襯衫的珉奎，可愛又帥氣。

Bally DK李碩珉



前往米蘭出席Bally大秀的DK，穿上黑色皮質西裝外套，內搭白色上衣與稍合身的牛仔褲，叛逆不羈的造型真的讓人好心動！

Off-White Dino李燦



作為SEVENTEEN的忙內，Dino這次出席Off-White以酷帥的未來感穿搭登場，黑色套裝配上銀色扣洞的背帶，簡直酷勁十足！

Diesel Hoshi權順榮



順榮出席了Diesel在米蘭的秋冬時裝大秀，選擇了標誌性的品牌單品牛仔套裝登場，全套帶著水洗設計的丹寧裝束，帶點喇叭的復古版型，也讓整體散發高級街頭時髦感！

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