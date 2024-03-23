韓國超紅「小雛菊上衣」推台灣限定色　IU、張員瑛愛牌也買得到

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位在台北東區的選貨店Fruition對於熱愛潮流的女孩們來說絕對不陌生，想追哪一雙女版潮鞋，都會來Fruition尋找。一開始Fruition以女性和親子選品為主，隨著主理人Grace與她的女兒持續成長，在創立10周年之際，Fruition重新搬家選址，並透過引進更多具潛力的時尚品牌、生活選品，轉型為質感女性的時髦逛街聖地，打造全新面貌的Fruition旗艦店，而新店址就位在台北東區商圈的另一頭。

Fruition旗艦店全新開幕

Fruition為慶祝品牌創立10周年，將選品方向、品牌形象、整間店鋪都整頓煥新，全新Fruition旗艦店換上米色調的店裝，牆面與擺設格局俐落剛毅，同時又被溫暖浪漫的光線陳設包圍，Grace並沒有給新店裝的安排寫下定義，而是希望每個人都能夠有不同的感受、自行去體會。

FruitionＸMardi Mercredi台灣限定單品一覽



受到韓星們追捧的Mardi Mercredi，近期才公布了由女團IVE隊長安俞真擔任全球品牌代言人的消息，可見其人氣熱度絲毫不減。Fruition旗艦店重新開幕特別邀請Mardi Mercredi共同打造限定色獨家商品，Mardi Mercredi便為招牌小雛菊上衣、衛衣、針織衫與蝴蝶結髮夾，推出代表著Fruition形象的迷霧褐色系、以及迎接喜慶的紅色系。

▲【限定色】MARDI MERCREDI 經典小雛菊印花短TEE，NT$1,350。

▲【限定色】MARDI MERCREDI 經典小雛菊刺繡衛衣，NT$3,900。

▲【限定色】MARDI MERCREDI 小雛菊Ｖ領浣熊毛開衫，NT$4,500；【限定色】MARDI MERCREDI 芭蕾風緞面蝴蝶結髮夾，NT$850。

Fruition旗艦店網羅各大人氣品牌



Fruition旗艦店同步引入各大人氣品牌，包括IU、太妍都愛的韓國品牌Noirnine，繽紛甜辣的風格最受少女們喜愛；被張員瑛帶火的時尚品牌Rockfish，其經典的雪地靴、厚底橡膠雨靴、貝雷帽等單品也都進駐，一旁還能看見法國品牌Reqins的芭蕾舞鞋專區，想嘗試Balletcore風格的女孩們必須入手一雙。

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