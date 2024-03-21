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王淨約會穿運動服自曝「用穿搭製造話題」　變海賊迷搶曬PUMA聯名鞋

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記者鮑璿安／台北報導

正值日本動畫經典《航海王》滿25周年，PUMA 與 ONE PIECE 聯名系列再度登場，今（21日）邀請女星王淨搶先演繹新品，她也在現場進行力量、反應力等項目挑戰展現運動細胞，透露私下就喜歡休閒舒適的穿搭風格，也不排斥穿運動服約會。

▲▼ 王淨 。（圖／品牌提供）

▲▼ 王淨 。（圖／品牌提供）

▲王淨此次演繹「千兩小丑巴其」配色的 SUEDE ONE PIECE，搭配上標誌性的新四皇戰鬥圖樣及惡魔果實圖騰上衣。（圖／品牌提供）

王淨此次演繹「千兩小丑巴其」配色的 SUEDE ONE PIECE，搭配上標誌性的新四皇戰鬥圖樣及惡魔果實圖騰上衣，她笑說穿搭相當可愛，「我發現聯名有很多小細節很細心，像是腳上的金幣拉鍊，鞋款也是很經典的配色」。王淨全身最愛的單品就是 SUEDE 鞋款，毛絨的麂皮鞋面與輪廓很有辨識度，她也說自己私下穿著比較素色，因此會用繽紛一點的鞋子、配件來製造話題，喜歡被稱讚可愛，跟大家聚會的時候也會比較有話聊。

▲▼ 王淨 。（圖／品牌提供）

▲鞋款部分則主推經典SUEDE 系列，鮮明撞色效果和精緻刺繡，成為海賊迷必收單品 。（圖／品牌提供）

▲▼ 王淨 。（圖／品牌提供）

▲▼ 王淨 。（圖／品牌提供）

▲PUMA x ONE PIECE 全系列將於 3 月23日（六）同步全球開賣 。（圖／品牌提供）

PUMA x ONE PIECE 全系列將於 3 月23日（六）同步全球開賣，本基金聯名以新四皇「紅髮傑克」、「黑鬍子」、「千兩小丑巴其」與「草帽魯夫」為設計核心，涵蓋實穿的長厚連帽 T 恤、印花短袖 T 恤，貫穿動畫巧思，立領外套上更添加充滿巧思的航海王認證金幣，作為獨特的拉鍊設計；同時也有漁夫帽、後背包等中性配件。鞋款部分則主推經典SUEDE 系列，鮮明撞色效果和精緻刺繡，成為海賊迷必收單品。

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲Nike x Jacquemus 2024春季系列將高級剪裁與運動成衣完美搭配。（圖／品牌提供）

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲J Force 1 。（圖／品牌提供）

同時話題聯名Nike x Jacquemus 2024春季系列將於3月29日透過Nike App及Nike指定店點發售，將高級剪裁與運動成衣完美搭配，已經洗版社群的Le Swoosh手袋，則是該聯名推出的第一件配飾，鮮明俐落的勾勾終於來到現實世界，以Jacquemus式獨樹一格的審美重新定義輪廓。而重點單品之一的鞋款「J Force 1」，部分靈感來自Air Force 1，棕色絨面質地搭配上編織鞋帶，貫穿到底部形成特殊造型。

關鍵字：

PUMA, ONEPIECE, 聯名系列, 海賊, 王淨

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