包・開箱／Bottega Veneta新作Citta與Cha Cha要認識！極簡實用編織包

記者鮑璿安／專題報導

聚焦Bottega Veneta2024春夏系列剛上架的新包款之中，有兩顆獨具現代感的編織新作脫穎而出，分別取名為「Citta」 與 「Cha Cha」，透過工匠手工溫度創造出極簡卻極為耐看的時髦廓形，完全符合都會鬆弛感穿搭，《ET FASHION》本次包開箱就來一起深入探索背後的設計細節。

▲（依序）2024春夏系列「Citta」 與 「Cha Cha」。（圖／品牌提供）



創意總監 Matthieu Blazy所操刀的2024春夏系列，引領人進入一場自由又充滿希望的奧德賽之旅，結束過往義大利華麗嘉年華三部曲的篇章，開始環遊世界，探索愜意的海灘以及亮麗的都市風情。新成員「Citta」 與 「Cha Cha」包款也開始歡快旅程，Citta在義大利文之中有著「城市」之意，此款包寓意實用主義，呈現出高雅講究的造型外觀，低調的金屬圓環點綴在側身，輔以充滿動態感的的流蘇元素，也可自由移動肩帶長短，從初始到完工，將耗盡約莫32公尺長的皮革條。





▲Citta需要使用32公尺長的皮革條，輔以充滿動態感的的流蘇元素。（圖／品牌提供）

一改大眾對於皮革硬挺的認知，品牌以當代手法顛覆傳統，打造出纖薄的牛皮，使其觸感煥然一新，且經由不同工匠的手感製成，打造獨一無二的皺褶與排列。

▲Cha Cha可拆卸式的肩背設計，將實用的肩背包搖身一變成為輕鬆愜意的手拿包 。（圖／品牌提供）

而Cha Cha廓形則更扁平，名字令人想起跳舞的樂趣與腳步聲，透過可拆卸式的肩背設計，將實用的肩背包搖身一變成為輕鬆愜意的手拿包，無論是白天或黑夜都能完美融入，毫無多餘裝飾，僅用Intrecciato編織工藝當成唯一元素，幾乎與藝術品無異。

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Balenciaga Rodeo

▲Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道，還記得品牌 2024 春夏大秀中，創意總監 Demna 試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

DIOR LADY D-SIRE



▲Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計 。（圖／品牌官網）

DIOR Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計，重新詮釋其簡潔有力的建築線條，上手觸感則更加柔軟舒適。Lady D-Sire標誌性的細節則是以黑色皺紋小牛皮搭配品牌精髓 Macrocannage 大籐格紋縫線，輔以同色系極啞光金屬 D.I.O.R. 吊飾為包款增添靈動感，配上粗肩帶打造斜背、手提多功能性，同時還有顆粒 Taurillon 皮革版本，可加上具象徵意義的徽章裝飾，塑造個人風格。