春夏必備「水光感唇膏」！一抹迷人光澤　打造嘟嫩寶寶唇Jisoo也愛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

「水光嘟嘟唇」憑著令人過目不忘的水潤透明感，以及超級討喜的立體澎嫩感，從去年崛起一路火紅到2024春夏，馬上來看看今年的水光感唇彩新品。

Dior迪奧癮誘粉漾潤唇膏



迪奧癮誘粉漾潤唇膏擁有「國民潤唇膏」之稱，2024年初再度推出以Jisoo為靈感的限量色選#061果凍珊瑚。

▲Dior迪奧癮誘粉漾潤唇膏 #061果凍珊瑚，NT$1,380。



#061果凍珊瑚是帶點粉嫩色調的珊瑚橘，給人活力滿滿的俏皮感，能為雙唇增添幾分活潑可愛的浪漫氣息。

迪奧特別為韓國市場打造的K Shade #061果凍珊瑚，一推出就擄獲Jisoo的心，成為Jisoo化妝包中的新寵。





此色號一曝光於Jisoo社群平台後也瞬間帶動大量討論熱潮。

▲Dior迪奧癮誘粉漾潤唇膏 #061果凍珊瑚、#062可可牛奶、#063冰透奶芋，NT$1,380。



除了#061果凍珊瑚，癮誘粉漾潤唇膏、豐漾俏唇蜜還同步推出兩款全新限量色選，包含充滿氣質的低調裸棕色#062可可牛奶，以及清新粉嫩的#063冰透奶芋。兩款均可單擦亦可疊擦，打造嘟潤豐翹的糖葫蘆光澤。

▲Dior迪奧豐漾俏唇蜜 #061果凍珊瑚、#062可可牛奶、#063冰透奶芋，NT$1,380。



#061果凍珊瑚：Jisoo最愛的人氣色選，活潑可愛的珊瑚橘，能瞬間打造紅潤好氣色。

#062可可牛奶：日常百搭裸色首選，一抹提亮膚色，立顯時尚優雅。

#063冰透奶芋：偏冷調的粉紫色，能瞬間明亮唇色，讓妝容更清新透亮。

shu uemura植村秀無色限水光嫩唇露



植村秀推出全新護唇系列「無色限水光嫩唇露」，首先讓人注意到的就是有別於以往的酷黑包裝， 這次新唇彩改以白色包裝登場。白色漆面瓶蓋呼應擦上唇後的水光潤澤感，瓶身則是霧面質感，不僅看起來更吸睛，也更符合春夏使用的季節感。

水光質地中特別強調保養功能，擁有74%高濃度的唇部養護精華，包含日本山茶花油、角鯊烯、甘油、神經醯胺等滿滿滋補養分滋潤唇瓣。

▲shu uemura植村秀無色限水光嫩唇露，NT$1,250。



獨家研發的保濕顯色複合成分，一抹上唇立即澎潤，讓唇紋宛如隱形般，在視覺上更顯豐盈水嫩，還能在不經意間反射出如果凍般的水漾光澤。還有鎖色技術，擦上後約等待10秒就能把美色和滿滿水光牢牢鎖在唇上。

無色限水光嫩唇露一共推出10色，皆是植村秀為亞洲肌膚設計的精選色號，從煙燻玫瑰色到蜜桃奶杏色都有。

其中最主打的有四色，分別為：#BG936、#BG945、#BG958、#RD158。

推薦色#BG 936 清透蜜桃奶杏：晶透純粹的低飽和奶杏色，一抹釋放溫柔甜美指數，適合想打造原生感美唇的人。

推薦色#BG 958 冰晶煙燻玫瑰：百搭又顯氣質的玫瑰裸粉色，把溫柔魅力全寫在唇上。

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏不眠之夜限定版



香奈兒替經典的「超炫耀的絲絨唇膏」換上新包裝，以白色限定管身搭配黑色鑲邊，詮釋有別於白天的嶄新魅力。

因為是以「不眠之夜」為概念，所以連色號都不是一般的數字，而是從午夜00：00起至清晨7：00的八個小時，每個整點為一個全新色號，分別是00：00、01：00、02：00、03：00、04：00、05：00、06：00、07：00一共八支，詮釋不同時刻可以展現的多變面向。

▲香奈兒超炫耀的絲絨唇膏不眠之夜限定版（共8色），NT$1,650。



唇膏質地蘊含荷荷芭油與乳油木果油，搭配極細高濃度顯色配方，打造霧中帶光的妝效。

▲香奈兒超炫耀的絲絨唇膏不眠之夜限定禮盒二色，NT$3,300。四色，NT$6,600。



除了單支，也推出禮盒可選擇，有二色與四色。

YSL方管唇膏全新靜奢灰粉色選



YSL「方管唇膏」2024年春季推出靜奢灰粉色選，將不受膚色限制的沉穩中性灰色調和了愉悅粉色調，讓粉色更顯內斂高級，打造出最襯膚色、最顯白的裸色唇膏。系列以奢華緞面唇膏推出3款新色、奢華緞面釉惑唇膏也是3款新色。





▲YSL「方管唇膏」靜奢灰粉色選，（左）奢華緞面唇膏N44、（右）奢華緞面釉惑唇膏#16，各為NT$1,580。



奢華緞面唇膏注入高達80%保養成分注入，還調和濃縮神經醯胺，加上晚香玉與仙人掌果萃取，帶來長效水潤保濕，擁有宛如唇蜜般的絲柔質地。特別融合微晶蠟與小燭樹蠟色料，精準調和使唇彩極度顯色。

▲YSL奢華緞面唇膏靜奢灰粉色選韓國IG試色照（左起）#N14、#N15、#N44。



靜奢灰粉新色為：

#N14 淡顏淺粉：羞澀緋紅妝點護唇，美感氣質、裸妝輕鬆拿捏。

#N15 邂逅浪漫：結合灰粉、可可色的最高境界，實擦百搭，令人留戀不已。

#N44 空靈烟花 ：烟粉彷彿微染上的羞澀緞光，少女感拉到最高。

▲YSL奢華緞面釉惑唇膏 #16，NT$1,580。



奢華緞面釉惑唇膏首次採用萃取於YSL摩洛哥花園的罌粟花植萃，揉合荷荷巴油等多種保濕護唇成分，深度保濕同時鎖住唇瓣水分。獨家聚色薄膜科技，使唇彩極度顯色，一 抹帶來濃郁光感色彩。

▲YSL奢華緞面釉惑唇膏靜奢灰粉色選韓國IG試色照（左起）#16、#44。



靜奢灰粉新色為：

#16 極簡狂想 ：緞面橙橘裸粉，更加顯白。

#17 縱情鬆弛：玫粉輕吻唇瓣的心動杏色，白開水妝的絕配。

#44 無辜桃粉：晶透甜粉，不張揚的新生Baby嫩唇感 。

La Mer海洋拉娜修護唇萃全新四色



海洋拉娜修護唇萃自上市起便以滋潤質地和精緻質感擄獲消費者的心，擁有超高回購率。

▲La Mer海洋拉娜修護唇萃（共5色），NT$3,900。

絲綢般奢華的潤澤質地當中有著滿滿奇蹟活凝金萃™、再生複合因子、萊姆茶萃取等頂級保養成分，潤澤唇部還同時加強抗老保養。

因此2024年，海洋拉娜除了原有的裸嫩色之外，特別推出全新夢幻四色「甜莓、珊瑚、櫻花、豆沙」，讓大家感受來自深海的浪漫之吻。

▲La Mer海洋拉娜修護唇萃 #Sheer Berry甜莓，NT$3,900。

#Sheer Berry甜莓：最襯亞洲膚色的微醺酒紅，一抹自然顯白、提亮膚色。不論是日常出行、正式場合或浪漫約會都能展現氣質氛圍。

▲La Mer海洋拉娜修護唇萃 #Sheer Coral珊瑚，NT$3,900。

#Sheer Coral珊瑚：微微橘粉色調為妝容增添活潑俏皮，素顏單擦也能帶來怦然心動初戀感。

▲La Mer海洋拉娜修護唇萃 #Sheer Pink櫻花，NT$3,900。

#Sheer Pink櫻花：粉嫩櫻花色，一抹彷彿以春日的櫻花渲染唇瓣，自帶夢幻少女氣息。

▲La Mer海洋拉娜修護唇萃 #Sheer Glow豆沙，NT$3,900。

#Sheer Glow豆沙：暖棕紅粉色，每個女孩化妝包裡都該擁有，冷、暖色調的膚色都能輕鬆駕馭。

資生堂MAQUillAGE心機彩粧星魅蜜光圈唇膏



從日韓風行的「幼態嘟嘟唇」中得到靈感，MAQuillAGE心機彩粧推出全新蜜光圈唇膏。

▲MAQUillAGE心機彩粧星魅蜜光圈唇膏，共7色，NT$980。

當中蘊含豐富的「鎖色美唇油」，蘊含荷荷芭油、山茶花油等，多重高滋養精華油為雙唇帶來極致滋養和澎潤水分，並加入有著「肌膚小護士」之稱的尿囊素，修護舒緩受損雙唇。搭配「水感泡泡持色科技」，在塗抹唇膏時，以泡泡形狀完整包覆色料，均勻於唇部上色，並留下堅固的凝膠網絡，使唇彩全天顯色。

MAQUillAGE心機彩粧蜜光圈唇膏共推出7色：（主打色）RD301再見一面、（主打色）RD401天真誘惑、PK 301幻想未來、OR 301慵懶午後、BE 701竊竊私語、（主打色）RS301欲擒故縱、RS 501 7cm高跟鞋。

KOSE高絲INFINITY無限肌緻絢色豐潤唇膏



雙唇也會隨著年齡增加變得更乾燥、唇紋更明顯。高絲研究所持續研究多年的「蝦紅素」後發現它能帶給肌膚潤澤與彈力感，天然橙橘色的保濕成分也能作用在嘴唇上，因此特別添加在這次的絢色豐潤唇膏之中。可以讓質地潤澤絲滑，也能使肌膚擁有更加明亮的鮮豔光澤感。

▲KOSE高絲INFINITY無限肌緻絢色豐潤唇膏（共6色）5g，蕊NT$750、盒NT$200。

無限肌緻絢色豐潤唇膏一共推出6色：

OR230：健康氛圍的橘色調。

RD430：鮮豔有女人味的紅色調。

RD431：高雅氛圍的亮紅色調。

RO630：與肌膚融合般柔和的淡玫瑰色調。

RO632：展現華麗感的藍調玫瑰色調。

PK831：不泛白明亮粉紅色調。

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