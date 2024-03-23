楊冪的「鑽石心態」必學：遇到任何天大的事，我都會跳過情緒化

▲楊冪被網友譽為「人間清醒」。（圖／翻攝自IG/yangmimimi912）

記者曾怡嘉／綜合報導

女人不是弱者，從大陸女星楊冪身上就能看到她無堅不摧的韌性，即便生活中有各種不如意，她也選擇活成自己的太陽，楊冪在訪問時也坦承，今天有如此這般的「鑽石心」是靠時間打磨的，誰也不會知道這輩子會經歷那麼多事，既然都遇到了，那就接著一關一關闖吧！

#遇到任何天大的事，我都會跳過情緒化，我會跟自己說，我給你一個晚上，你讓他過去。

#回頭看是極其沒意義且浪費時間的事情，以前發生的事情、昨天發生的事情，再好再壞也和我沒關係，那是昨天的事情了。

#你腳底下有陰影，正是因為你面對著太陽，你在看著太陽，所以就不要管你身後的影子。

#不要往心裡積累怨氣，也不要去討厭任何人，我不會把時間花在這種無意義的事情上面。

#無論現狀如何，都要盡量讓自己開心。你開心了，愛你的人才會放心，你開心了，對討厭你的人是最大的打擊，為了別人也為了自己，每天開心一些吧！

#相信每個人都會遇到一些不好的事情、負面的情緒，這些東西不會成為你生活重要的部分，你不是為這些言論而活的，你要知道自己在做什麼，如果別人批評你的東西是對的，低頭認錯和改正錯誤並不丟人，誰生下來的時候也不知知道這輩子要經歷那麼多事啊，這是一個闖關的過程，我願意嘗試和接納所有的可能性。

#不是我的，我不會要，在眼前的，一定要做好。