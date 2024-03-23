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NewJeans Danielle代言CELINE！18歲混血女孩當Lisa學妹

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記者林明瑋 / 綜合報導

精品代言人多如牛毛，如今又添一話題，CELINE宣布NewJeans成員Danielle成為全球品牌大使，是不是「接棒」Lisa耐人尋味，但成為「學妹」是事實，NewJeans維持著5名成員各有一線精品代言的大滿貫成績，令人讚嘆。

▲NewJeans Danielle代言CELINE。（圖／品牌提供、翻攝NewJeans IG）

▲CELINE宣布NewJeans成員Danielle成為全球品牌大使。（圖 / 品牌提供，以下同）

▲NewJeans Danielle代言CELINE。（圖／品牌提供、翻攝NewJeans IG）
▲NewJeans一出道就爆紅，不到兩年已經手握滿滿精品代言。（圖 / 翻攝newjeans_official IG）

18歲的Danielle是韓澳混血，臉蛋甜美並有一副好歌喉，是主唱也是和聲擔當，《小美人魚》真人版電影在韓國上映時，她為愛麗兒配音並演唱主題曲，展現實力。NewJeans在2022年出道後就被封為怪物新人，團員們也一個個開始被精品欽點，Hanni是GUCCI品牌大使、Hyein接下LOUIS VUITTON、Haerin手握DIOR、Minji拿到CHANEL（香奈兒），Danielle於2023年初受到BURBERRY青睞奪下大使頭銜，時隔1年多，現在成為CELINE的一員。

▲NewJeans Danielle代言CELINE。（圖／品牌提供、翻攝NewJeans IG）

▲Hanni日前在米蘭時裝周出席GUCCI 2024秋冬秀。

▲NewJeans Danielle代言CELINE。（圖／品牌提供、翻攝NewJeans IG）
▲Hyein日前出席2024秋冬巴黎時裝周LV秀。

▲NewJeans Danielle代言CELINE。（圖／品牌提供、翻攝NewJeans IG）

▲Minji今年1月現身香奈兒2024春夏高級訂製服秀。

▲NewJeans Danielle代言CELINE。（圖／品牌提供、翻攝NewJeans IG）
▲Haerin今年1月參加DIOR在巴黎男裝周舉辦的2024秋冬秀。

其實NewJeans的代言其實不只如此，鞋履品牌UGG這幾天才官宣Hanni為代言人，與全團相關的品牌則有可口可樂、麥當勞、LEVI’S等等，洋洋灑灑可以列出一長串，堪稱BLACKPINK青少女版。

CELINE以一張黑白照宣布Danielle加入，她穿著印有CELINE PARIS字樣的上衣與外套，搭配牛仔褲，一頭長捲髮流瀉，個性中帶點浪漫情懷，很有CELINE的味道，但也讓人忍不住想到CLEINE與BLACKPINK成員Lisa的合作是否仍是進行式？

▲NewJeans Danielle代言CELINE。（圖／品牌提供、翻攝NewJeans IG）

▲BLACKPINK Lisa日前驚喜出現LV的2024秋冬女裝秀。

Lisa與LVMH集團三公子Frédéric Arnault傳出緋聞後，行頭逐漸不再只有CELINE，而是橫跨LOEWE、LV等同集團的品牌，日前更出席LV在巴黎時裝周舉辦的2024秋冬大秀，成為焦點，未來她會以什麼身份、穿戴哪些品牌？一起搬板凳慢慢看。

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關鍵字：

CELINE, NewJeans, Danielle, Lisa

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