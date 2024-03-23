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VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli宣布離任！蔡依林代言將有新風格

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▲VALENTINO。（圖／翻攝蔡依林IG、路透）

▲蔡依林在巴黎時裝周與VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli見面。（圖 / 翻攝jolin_cai IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

又有品牌將改朝換代！VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli宣布將卸任，在VALENTINO工作已25年的他，從與Maria Grazia Chiuri的雙拍檔打造出一季又一季浪漫無邊的作品，到近年獨掌兵符持續創作爆款，還有超亮粉紅Pink PP引發的熱潮，此外，女星蔡依林今年才被品牌拉升成為代言人，雖然創意總監大位尚未宣布由誰接棒，但風格必定有所轉變。

▲VALENTINO。（圖／翻攝蔡依林IG、路透）

▲Pierpaolo Piccioli將離開待了25年的VALENTINO。（圖 / 路透）

▲Valentino。（圖／品牌提供）

▲剛發表不久的VALENTINO 2024秋冬系列。（圖 / 品牌提供）

▲Valentino。（圖／品牌提供）

▲引爆粉紅熱潮的VALENTINO 2022秋冬Pink PP系列。（圖 / 品牌提供）

Pierpaolo Piccioli在1999年加入VALENTINO，曾與Maria Grazia Chiuri一同擔任配件設計師，2008年創辦人Valentino Garavani退休後，2009年兩人被任命為聯合創意總監，VALENTINO逐漸塑型為仙氣飄飄的女神風範，直到2016年Maria Grazia Chiuri離開，加入DIOR成為女裝創意總監，Pierpaolo Piccioli獨挑大梁，讓VALENTINO走出另一種個性，配件也持續發燒，例如大型金屬V字扣的SuperVee、放大鉚釘的Roman Stud等等，蔡依林日前前往巴黎看秀，手上的Garavani Locò包也很有看頭。

▲VALENTINO。（圖／翻攝蔡依林IG、路透）

▲蔡依林今年成為VALENTINO代言人，赴巴黎出席2024秋冬女裝秀。（圖 / 翻攝jolin_cai IG）

在同一家公司待25年時間算是很長，Pierpaolo Piccioli在IG上宣布離任，文字相當感性溫暖，開頭便說道：「不是每個故事都有開始和結束，有些故事會永恆地存在，我在這家公司工作了25年，25年來，我與和我一起編織美麗故事的人共同生活。」並對拔擢他的品牌創辦人Valentino Garavani及Giancarlo Giammetti表達謝意：「感謝Valentino先生和Giancarlo Giammetti先生，將他們的夢想傳遞給我。」VALENTINO執行長Jacopo Venturini表示：「感謝Pierpaolo在擔任創意總監時的作為，以及他的願景、承諾和創造力，這些都使VALENTINO成為今天的模樣。」

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關鍵字：

VALENTINO, Pierpaolo Piccioli, 蔡依林

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