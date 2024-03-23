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IKEA園藝系列打造小清新89元起 　KINTO春夏器皿自然暖意

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▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）

▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春分已過，氣候終於迎向春天，居家空間也該迎來清新、自然感受，IKEA因應季節推出旗下DAKSJUS園藝系列，運用自然元素搭配春意滿滿的風格器物，打造屬於家中的清新角落。日本設計家居品牌KINTO近期也在台開賣TERRA系列器皿，以溫暖與療癒的杯盤，加分輕鬆愜意的用餐時光。

▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）

IKEA推出DAKSJUS園藝系列精選 10款植感美學好物，讓你輕鬆就能擁有「打卡級」療癒角落！以帶著灰暖調的色系與春日綠芽圖樣設計，從花盆、花瓶、盆栽墊、園藝用手套、盆栽支架、發芽碟等，可以單一擺放、也能相互搭配。直立式盆栽架設計就算小空間也沒問題。

▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）

該系列商品還有充滿設計感的自動給水盆器，讓植物自行吸收水分，保持在最有朝氣的狀態，特別適合植物新手以及忙碌到怕忘記澆花的人，連植物支架也有滿滿文青味，就算沒有小庭院，也能輕鬆迎來春日綠意。

▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）

▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）

日本設計家居品牌 KINTO，近期由代理商日日商業引進旗下最新TERRA器皿系列，「TERRA」是拉丁文中土壤的意思，其系列特色包括使用略帶紅褐色的陶土，裝飾杯盤邊緣，搭配沉穩的色系展現日式典雅氣質，而器皿皆由工匠手工製作，以職人姿態考究杯緣弧度與線條，使用更加順手。

▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）

▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）

▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）

選用簡約質樸的灰褐色與黑色系，包括馬克杯、飯碗、湯碗、深盤、餐盤以及烤皿，可相互搭配使用，經過特別燒製可適用於微波爐、烤箱和洗碗機，穩定的外形和適度的厚度感覺沈穩，可堆疊收納適合日常使用，放上餐桌馬上呈現日式質感。

▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）

▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）

▲IKEA推出園藝系列，充滿設計感。（圖／各品牌提供）

關鍵字：

IKEA, 園藝, KINTO, TERRA, 家居

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