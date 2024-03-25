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趙露思造型翻車！「低胸裙配煙燻妝」超齡打扮顯身材弱點

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記者鮑璿安／台北報導

大陸新生代女星趙露思出演多部熱劇《星漢燦爛》、《長歌行》人氣直升，她更受到Versace欽點成為全球品牌大使，近日趙露思出席品牌活動時，身穿一套馬甲胸衣搭配短裙，高調與創意總監Donatella Versace合照，不過畫面公開後，不少網友就認為她造型太過成熟，反而不符合她的氣質，被認為是「造型翻車」。

▲▼趙露思 。（圖／翻攝自IG）

▲趙露思高調與品牌創意總監Donatella Versace合照 。（圖／翻攝自IG）

趙露思日前出席品牌澳門Palazzo Versace Macau開幕活動，她以一襲2024秋冬系列裸色上衣，演繹品牌標誌性的胸衣單品，下身則搭配銀色金屬面料的褶皺短裙，試圖打造傲人的身材比例，彰顯她以往少有的野性美。不過這套造型曝光後立刻引發網友熱議，不少人認為不太適合趙露思，尤其是她以濃煙燻妝、大波浪長捲髮加持，將甜美感徹底抹去了。

▲▼趙露思 。（圖／翻攝自IG）

▲趙露思私服穿搭小眾品牌demi et demi珍珠裝飾花苞長裙 。（圖／翻攝自IG）

然而趙露思的私服打扮則呈現出滿滿的少女感，以私服現身機場時，換上了寬大休閒的印花T恤，搭配上小眾品牌demi et demi珍珠裝飾花苞長裙，與一雙芭蕾舞平底鞋，顯得童趣可愛。

關鍵字：

趙露思, Versace, 品牌大使, 女星, 私服

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