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BV話題包Andiamo皮革帆布版本更簡約！Prada、Balenciaga春夏新包一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

簡約控又有新包可收！Bottega Veneta話題重點「Andiamo」再度進化，夏季時節終於帶來饒富海洋度假氛圍的新材質，由超模劉雯搶先示範這款皮革與帆布結合的時髦包款。同樣在設計美學上實施減法的還有Prada「 Buckle」皮帶包，透過可拆式腰帶隨時都有新風貌；而Balenciaga 「Rodeo」也是時尚迷不可錯過的焦點。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲Andiamo今年春夏推出饒富海洋渡假氛圍的夏日新作 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲（依序）ANDIAMO皮革帆布寬版肩背帶大型手提包； 皮革帆布肩背中型手提包 。（圖／品牌提供）

Andiamo在義大利文中為「出發」含義，是Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy 打造極具魅力的扭結包款，為擁抱夏季的愉悅奔放，全新材質透過水洗的布里斯托爾小牛皮和帆布交織而成，並由超模劉雯於礁岩海岸拍攝全新形象視覺。來自法國原產的皮革經過獨特的製程，清洗和手工刷洗過程，呈現出皮革自然的外觀，保留其堅韌的結構和柔軟的觸感；而帆布則與皮革形成了絕佳對比，點綴著黃銅打造的立體標誌性繩結符碼，乾淨簡約的俐落輪廓。這次以中性溫潤的淺棕色混合米色，兩款實用尺寸彰顯出質感。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲Prada Buckle包款誕生於2024 春夏系列 。（圖／品牌提供）

名為Prada Buckle的包款誕生於2024 春夏系列，當時在秀上引人矚目的除了迷霧般的「Haze」連身裙、各種鮮明的工作裝之外，以皮帶為靈感的主打造型進一步延伸到包款上，演繹出Prada Buckle的全新廓形，腰帶細節勾勒出包款上方輪廓，配備手工縫製把手可更換不同材質的腰帶，以及使其成為扣環，代表透過可拆式腰帶隨時都有新風貌。包款正面更點綴了Prada Milano 22K金燙印標誌，與小牛皮面料形成呼應，配以納帕皮革襯裡，並設計提供不同款式，也有飾以手工刺繡鉚釘的幾何圖案包款。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道，還記得品牌 2024 春夏大秀中，創意總監 Demna 試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

關鍵字：

BottegaVeneta, Prada, Balenciaga, 包款, 时尚

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