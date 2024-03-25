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《淚之女王》8婚姻金句：離婚又沒什麼大不了，在一起生不如死才會離婚

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記者鮑璿安／台北報導

韓劇《淚之女王》由大勢韓星金秀賢和金智媛合作演出，開播以來就備受矚目，劇情講述一對結婚三年、女強男弱的財閥夫妻，因不對頻的生活使婚姻遭遇危機，然而兩人患難與共，愛情如奇蹟般再次綻放的故事，當中不少金句台詞也值得一看！

▲▼《淚之女王》金秀賢、金智媛尷尬問：我⋯帥吧？。（圖／Netflix提供）

▲《淚之女王》由金秀賢（左）、金智媛主演。（圖／Netflix提供，以下同）

1. 我們是因為愛而結婚，為什麼婚後就不愛了呢？我認為所有問題的原因在於，結婚是獨佔合約，獨佔就不需要努力，那麼就會失望，然後吵架，所以說結婚這個制度本身，就是會讓愛情無法維持。

2. 如果想要長久相愛，我認為就不該結婚。

3. 我不知道你認為的愛是什麼，不過我認為的愛不是一起享受好東西，說些甜言蜜語，而是一起忍受，討厭得要命的東西，陪在身邊而不逃跑，就算有欠債，就算有比那個還嚴重的事情，也一直在一起。

4. 他在猶豫要不要救你，你和他的差別就在這裡，你在那個時刻看著的人是他，而他看著我。

▲▼《淚之女王》金秀賢、金智媛尷尬問：我⋯帥吧？。（圖／Netflix提供）

5. 我們小時候不是學過游泳求生嗎？後來幾十年都沒有游泳，哪天突然掉到水裡都還是會游，你以為都忘記了，但是身體的肌肉會記得，愛情也是一樣，你以為都忘記了，但是哪天要去愛，你的心會記得。

6. 婚姻就是要找到一個和你目標一致的人生伴侶，一同前進。

7. 跟她結婚吧，愛得要死就結吧。

8. 離婚又沒什麼大不了，一定是覺得在一起生不如死才會離婚。

關鍵字：

韓劇, 淚之女王, 婚姻, 愛情, 金秀賢

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