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The North Face聯名UNDERCOVER亮點一次看！　最潮機能服收納變小包

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記者鮑璿安／台北報導

如果錯過去年發表的The North Face 聯名UNDERCOVER系列，雙方合作在今年2024年3月再度登場，以深厚的街頭時尚底蘊將雙方設計感和機能完美結合，打造最潮流衝鋒衣、包款配件，而具體開賣時間、有什麼矚目單品，以下一次揭曉。

▲▼北臉。（圖／品牌提供）

▲▼北臉。（圖／品牌提供）

▲▼北臉。（圖／品牌提供）

▲ The North Face 聯名UNDERCOVER系列。（圖／品牌提供）

SOUKUU聯名系列高性能越野跑及徒步裝備以「恆行溯寧」為主題，主打的Parka外套以DWR防潑水衣料結合側邊拉鍊加強通風與透氣度，更具備靈活收納的特點，可轉換為斜背包，為登山者解放雙手。聯名以鮮艷色調貫穿品牌合作標誌增添辨識度，本次矚目之作還有徒步衝鋒衣，則是以北面經典Mountain Light外套為藍本，全貼合防水接縫設計提供乾爽舒適又防風的穿著體驗。

▲▼北臉。（圖／品牌提供）

▲▼北臉。（圖／品牌提供）

▲Parka外套以DWR防潑水衣料結合側邊拉鍊加強通風與透氣度；帽款。（圖／品牌提供）

▲▼北臉。（圖／品牌提供）

▲專為複雜地形設計的VECTIV SKY 越野跑鞋。（圖／品牌提供）

防風外套融合防水層配備實用的隱藏口袋，幫助跑者安全收納手機及應急裝備等隨身物品。此次同步帶來配件、包款單品，涵蓋38L大容量的機能背包，專為複雜地形設計的VECTIV SKY 越野跑鞋，具備強大抓地力的Surface CTRL™大底，在城市和山林之間自由穿梭，系列將在3月28日於將於台北101門市全台獨家販售。

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲Nike x Jacquemus 2024春季系列將高級剪裁與運動成衣完美搭配。（圖／品牌提供）

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲J Force 1 。（圖／品牌提供）

同時話題聯名Nike x Jacquemus 2024春季系列將於3月29日透過Nike App及Nike指定店點發售，將高級剪裁與運動成衣完美搭配，已經洗版社群的Le Swoosh手袋，則是該聯名推出的第一件配飾，鮮明俐落的勾勾終於來到現實世界，以Jacquemus式獨樹一格的審美重新定義輪廓。而重點單品之一的鞋款「J Force 1」，部分靈感來自Air Force 1，棕色絨面質地搭配上編織鞋帶，貫穿到底部形成特殊造型。

關鍵字：

TheNorthFace, UNDERCOVER, 聯名, 街頭, 戶外

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