IKEA推出超可愛的寵物系列UTSÅDD　甚至還有貓帳篷

▲IKEA最新UTSÅDD寵物家居系列。（圖／翻攝IKEA官網）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA近期發表旗下最新的寵物家居系列UTSÅDD，這次可不是只有餵食碗這麼簡單，而是由萌寵四個不同的活動吃、睡、玩和躲藏為發想，推出的29款相關商品，配合春夏的日光，全系列以明亮的色調呈現出充滿趣味的愉悅感，它們甚至還推出貓帳篷，想像貓咪頭向外探視的慵懶樣貌，整個也太讓人融化了啊！

現代生活萌寵自然也是家庭其中一個成員，何況在某些時候我們總覺得牠們被照顧得比主人本身還要好，IKEA自然在這塊不能缺席，他們表示邀請獸醫、寵物產品專家以及「嚴格的」貓狗評審小組的意見，根據對家中貓狗的日常生活、行為和偏好研究，推出專注於四個不同的活動：吃、睡、玩和躲藏的UTSÅDD寵物系列。

UTSÅDD寵物系列擁有29款產品，除了明亮雨帶來療癒感的設計，也依照飼主的需求，強調擁有容易清潔，以及無縫地融入任何家居的另外一種特色，此外，IKEA聲稱該系列是「貓和狗喜歡的產品」，雖然我不理解他們怎麼辦到，但確實這系列應該能讓人類父母們滿意，包括超可愛的食物碟與玩具，還有躺在上面感覺舒適的床。

而這些產品一樣充滿設計巧思，以便於達到實用的目的，有多種尺寸的食物碟可搭配防滑餐墊，且可放入洗碗機清洗，而床墊則可以丟入洗衣機清洗，另外還有多種設計的毯子，方便飼主搭配自己的居家風格選購。

另針對貓寵可能閒逛且睡在任何地方的習性，UTSÅDD還特別開發貓帳篷和藤製房，直接把家當豪華野營的風格是不是滿好的？此外還有更新的LURVIG系列，將其打開一個圓孔，可以將貓咪完美融入KALLAX收納櫃中（順便拍個照傳到IG上吧）。

IKEA最新UTSÅDD寵物家居系列將在今年4月於全球市場陸續上市，當然我們也很期待它們抵達台灣市場的那一天。