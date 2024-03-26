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德德沒出道先搶下品牌代言！「萌帥造型曝光」對鏡頭打呵欠電翻網

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記者鮑璿安／台北報導

前民進黨立委鄭運鵬兒子「德德」擁有高顏值，還未出道就先拿下首個代言，最新受到Plain-Me官宣成為品牌大使，新身分一公開就驚喜不少粉絲，也同步曝光多張帥照，畫面中德德身穿簡約質感的白襯衫，對著鏡頭打呵欠，展現萌帥魅力。

▲▼Plain-Me。（圖／翻攝自Plain-Me）

▲▼Plain-Me。（圖／翻攝自Plain-Me）

▲▼Plain-Me。（圖／翻攝自Plain-Me）

▲▼Plain-Me。（圖／翻攝自Plain-Me）

▲德德成為Plain-Me品牌大使，帥照公開。（圖／翻攝自Plain-Me）

台灣本土品牌plain-me 找上德德擔任品牌大使，帶來名為「THE ONE」的全新系列， 品牌表示：「plain-me品牌中的plain代表著樸素、簡單與不加修飾，與德德清新、自然且毫不造作的性格相得益彰」。因此請到德德詮釋一系列日常感風格穿搭，德德在這次形象照中，換上了點綴小P社長布章的白色襯衫、短袖T恤等單品，搭配上機能小包款，非常有個人魅力。德德更在鏡頭前展現超真實的模樣，完全不怕生，甚至躺在沙發上打呵欠，照樣是帥度過人。

▲鄭運鵬跟德德去看電影。（圖／翻攝自Instagram／derder0904）

▲▼鄭運鵬與兒子德德。（合成圖／翻攝自鄭運鵬Threads、德德IG）

▲德德開通個人IG帳號並發佈第一篇貼文引發熱議。（圖／翻攝自鄭運鵬Threads、德德IG）

回顧今年（2024年）2月德德開通個人IG帳號並發佈第一篇貼文，當時身穿新銳設計師品牌Simone Rocha與H&M聯名的白色珍珠毛衣，不僅上鏡表現力不輸明星，而且和30年前鄭運鵬的造型相似，父子倆的高顏值和多變造型引發討論。

► 德德情人節帥照合體鄭運鵬「父子都超懂穿」！　腳下單品藏亮點

關鍵字：

德德, 鄭運鵬, Plain-Me, 品牌大使, 穿搭

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