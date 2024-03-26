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超過一半人都做過！4個常見「洗臉錯誤」讓你膚況越來越糟

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▲▼洗臉盤點。（圖／翻攝自IG/laneige_kr)

▲洗好臉是擁有漂亮肌膚的第一步。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／台北報導

清潔是美肌之本，每天若是臉部清潔不確實，後續做太多保養都是多餘，《ET FASHION》盤點大家常犯的洗臉錯誤，現在趕快修正，養出好肌膚一點都不難！

# 使用熱水洗臉

熱水會使皮膚表層的油脂被洗去，導致皮膚乾燥和水分流失。應該使用溫水洗臉，溫度不要過高或過低，使用攝氏33度左右、與體溫相近的無感水溫最適合。

#過度清潔

即便你是油性肌膚，一天最多也只能洗兩次臉，過度清潔會破壞皮膚的天然保護屏障，導致皮膚乾燥和敏感，且注意手法必須輕柔，過度搓揉會刺激皮膚，導致肌膚不適。

#卸妝要確實

卸妝和洗臉是兩件事，日本女生崇尚雙重清潔，先做好卸妝，再將臉部洗乾淨，避免髒汙堵塞毛孔，小心粉刺和暗沉都會跟著來。

#忽略保濕

洗臉後，皮膚可能會變得乾燥，因此保濕是非常重要的。應該在洗臉後立即使用保濕產品，幫助保持皮膚水分，洗後摸起來若是乾澀，就趕快幫肌膚補足水分吧！

《潔顏產品推薦》

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 科美妍 酵肽活能精油潔膚露，150ml，2,680元。

「酵肽活能精油潔膚露」以天然植物萃取之潔淨成分製成，清潔、保養、芳療三合一，添加COSMOS和ECOCERT認證的哈倫加納葉、法國西柚與甜橙精油複方，幫助肌膚代謝老廢角質，先淨化再活化，帶來清新橙香。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲專科 超微米胺基酸溫和潔顏乳，100g，350元。

添加10種頂級保濕保養成分，包含專科特選4大成分：日本米發酵精華、胺基酸保濕因子、蠶絲蛋白保濕精華與雙重玻尿酸，溫和清潔同時並高度滋養保濕，強化肌膚天然屏障，調理膚質保水平衡狀態。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲DR.CINK 花蜜酵母賦活緊緻潔顏蜜，200ml，990元。

內含30%液態胺基酸以及56%蜜露植萃精華，且無添加硫酸鹽類(SLES、SLS)、酒精、礦物油、防腐劑Paraben、MI及MCI，適合敏感膚質，讓你安心好好洗臉

關鍵字：

洗臉, 保養, 美肌, 洗臉錯誤, 保濕

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