超過一半人都做過！4個常見「洗臉錯誤」讓你膚況越來越糟

▲洗好臉是擁有漂亮肌膚的第一步。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／台北報導

清潔是美肌之本，每天若是臉部清潔不確實，後續做太多保養都是多餘，《ET FASHION》盤點大家常犯的洗臉錯誤，現在趕快修正，養出好肌膚一點都不難！

# 使用熱水洗臉

熱水會使皮膚表層的油脂被洗去，導致皮膚乾燥和水分流失。應該使用溫水洗臉，溫度不要過高或過低，使用攝氏33度左右、與體溫相近的無感水溫最適合。

#過度清潔

即便你是油性肌膚，一天最多也只能洗兩次臉，過度清潔會破壞皮膚的天然保護屏障，導致皮膚乾燥和敏感，且注意手法必須輕柔，過度搓揉會刺激皮膚，導致肌膚不適。

#卸妝要確實

卸妝和洗臉是兩件事，日本女生崇尚雙重清潔，先做好卸妝，再將臉部洗乾淨，避免髒汙堵塞毛孔，小心粉刺和暗沉都會跟著來。

#忽略保濕

洗臉後，皮膚可能會變得乾燥，因此保濕是非常重要的。應該在洗臉後立即使用保濕產品，幫助保持皮膚水分，洗後摸起來若是乾澀，就趕快幫肌膚補足水分吧！

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