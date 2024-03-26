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ARMANI、DIOR又來放火！每櫃不到100支唇釉未開賣就被問爆

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記者李薇／台北報導、攝影

限量總是殘酷的，沒有準時開始搶，就只能失去擁有的機會，以下就盤點多款近期很厲害的多款限量彩妝，身為愛美的女孩擁有絕對走路有風。

＃ARMANI BEAUTY 奢華絲緞訂製水唇釉－裸粉限定版，售價1550元

▲ARMANI,迪奧,DIOR,RMK,Yuki,彩妝,眼影,唇膏,唇釉。（圖／記者李薇攝）

繼1月才剛剛釋出限量4個顏色的奢華絲絨雲霧唇萃之後，ARMANI再度把去年超熱賣的奢華絲緞訂製水唇釉，再度推出「冷煙粉」新包裝限定色，從高級訂製服中使用的游絲布料（Gossamer Fabric）作為靈感研發，純慾感拉滿又別具態度的低飽和粉色，展現出優雅性感的浪漫。

▲ARMANI,迪奧,DIOR,RMK,Yuki,彩妝,眼影,唇膏,唇釉。（圖／記者李薇攝）

全新的限定單品總共帶來6款限定色，輕透的水潤妝感上唇之後超持久，可以打造一整天不落漆的完美紅潤，每個櫃位每色僅不到100支，尚未開賣就已經詢問度爆表，4月1日販售絕對手刀。

＃迪奧 癮誘唇膏，售價1550元

▲ARMANI,迪奧,DIOR,RMK,Yuki,彩妝,眼影,唇膏,唇釉。（圖／記者李薇攝）

由全球創意形象總監Peter Philips在2022年上市的癮誘唇膏，以絕美的釉光質地，上市之後連續兩年榮登熱賣冠軍，人氣完全不輸經典的護唇膏，超水潤的質地以及性感的妝效，用過都會一支接著一支。

▲ARMANI,迪奧,DIOR,RMK,Yuki,彩妝,眼影,唇膏,唇釉。（圖／記者李薇攝）

2024年運用粉彩緹花為主題，再度推出全新的三款限量外殼：銀色藤格紋、浪漫花瓣粉、粉紅高訂緹花，粉粉嫩嫩的色調，拿在手上展現出獨具個人特色的彩殼風格，重點是裡面蕊芯還推出5個新色選，西柚橙色、個性裸棕色通通有，一抹盡顯時尚。

＃RMK 立體調色眼盤 EX-07，售價2150元

▲ARMANI,迪奧,DIOR,RMK,Yuki,彩妝,眼影,唇膏,唇釉。（圖／記者李薇攝）

日系品牌向來都會在伊勢丹百貨、大阪梅田推出限定彩盤系列，顧名思義，是僅在這間百貨公司才可以買到的限定色，但是，2024年RMK首度將伊勢丹春季限定彩妝帶到海外販售，很值得注目的四色立體調色眼盤，更是僅一色將會在4月22日於台北忠孝SOGO限定發售，超難得機會當然要朝聖。

▲ARMANI,迪奧,DIOR,RMK,Yuki,彩妝,眼影,唇膏,唇釉。（圖／記者李薇攝）

自從彩妝總監Yuki上任之後，RMK開始以全新的形象與妝感，再度擄獲粉絲與新客的心，結合品牌一貫的服貼細緻質地，加上自身對於色彩的敏銳度，總是讓日常大地色調可以展現出洗鍊、時髦的美感，是一款試了才會理解它深度底蘊的單品，光用看的絕對很難深刻體驗其魅力，這次上市的限定色EX-07，更是一款不分膚色的裸調大地盤，霧面與光澤交織的細膩層次，不需要超高技巧，也能展現出質感眼妝。

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關鍵字：

ARMANI, 迪奧, DIOR, RMK, Yuki, 彩妝, 眼影, 唇膏, 唇釉

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