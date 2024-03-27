「春日多汁款」香氛盤點　綠葉番茄葉、酸甜黑醋栗超誘人

▲酸甜的水果香氣捎來春天的氣息。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

萬物復甦的春季來臨，迎來這個充滿花香和水果氣息的春夏，身上的香氣當然也要煥然一新，從充滿綠意感的番茄葉到甜美的黑醋栗，盤點6款春日多汁款香氛，一聞就愛上。



▲Perfumer H大黃淡香精，100ml，23,000元。

靈感源自創辦人Lyn Harris祖母的花園。大黃的莖與紅色水果、玫瑰水、一點迷迭香和橙花的香氣交織，結合了杜松、雪松和香根草，最後以檸檬的清新總結，如同初春的夕陽伴隨微風，吹拂著帶有淡淡花果香的空氣。

▲Maison Margiela 田園拾果淡香水，100ml，5,600元。

一秒飛到義大利普利亞，午後陽光下的田園氣息，指尖摩挲著濕潤的土壤，蔬果的汁液迸發，番茄葉在春風裡纏繞，微風拂來淡雅溫柔的浪漫花香，蜜蜂的嗡嗡聲為自然譜出美妙樂章。

▲LOEWE 番茄葉香氛蠟燭，610g，7,000元。

番茄葉香氛蠟燭，一點燃彷彿置身番茄園，番茄的多汁與枝葉的草本氣息，結合而成一充滿清新綠意感之香氣。

▲MALIN+GOETZ 草莓滾珠式香氛油，9ml，1,150元。

以明亮的香檸檬和粉紅胡椒揉合著溫暖的麝香及溫柔的鳶尾，營造出令人陶醉的甜美氛圍，草莓滾珠油不張揚且和緩的香氣，提供更貼膚、親密的感受。

▲Miller Harris薄暮甜梨淡香精，50ml，4,150元。

仲夏薄暮下的梨子園環繞，隨著日落，佛手柑與撲鼻的黑醋栗為幽暗的夜空帶來一絲暖感，萬壽菊的乾草香，也奮力平衡著深色蘭姆的郁郁香甜，緋色的花香柔軟了白樺與雪松的剛硬木質氣息，增添鮮明的尾韻。

▲Diptyque 影中之水淡香精，75ml，6,000元。

徜徉於黑醋栗葉與保加利亞玫瑰花瓣中，盡情感受遠離塵囂的優雅與綠色花園的浪漫氣息。影中之水講述的是一段平靜祥和的故事，就像是不為人知的祕境。池邊綠油油的青苔、水中魚兒的粼粼波光和蜻蜓翅膀上的彩虹光芒。