fb ig video ETtoday search mobile

總覺得幸福感遙不可及？「5個方法」助你拾得幸福感受

>

▲▼「5個方法」助你拾得幸福感受。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲幸福藏在生活中的細節處。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夜深人靜，你總覺得離幸福遙不可及嗎？擁有幸福感是許多人追求的目標，但是或許這種感覺太抽象，以下盤點５個方法可以幫助你離幸福更進一步。

#感恩的心態

學會感恩身邊的一切，無論是小事還是大事。每天花一點時間思考自己所擁有的，並感謝它們。這種心態能夠幫助你專注於積極的方面，讓你更加滿足和快樂。

▲▼「5個方法」助你拾得幸福感受。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#設定目標並追求

設定具體的目標，並為之努力奮鬥。在實現目標的過程中會帶來成就感和滿足感，這將增加你的幸福感。記得將目標分解成小的里程碑，這樣可以讓你感受到進步的成就感。

#保持健康的生活方式

身體健康是幸福的重要組成部分。保持適度的運動、均衡的飲食、充足的睡眠以及遠離壓力和焦慮的生活方式對於提高幸福感至關重要。定期運動和呼吸操可以幫助你減輕壓力，提高心理健康。

▲▼「5個方法」助你拾得幸福感受。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#建立親密的人際關係

與家人、朋友和伴侶建立親密的關係是獲得幸福感的一個重要途徑。人際關係能夠給予你支持、歡樂和意義，讓你感受到被愛和關心。花時間與親友交流，分享你的喜悅和困難，並支持他們的生活。

#尋找內在的平靜

學會放鬆和冥想可以幫助你找到內在的平靜和平衡。定期的冥想練習可以減輕壓力、焦慮和抑鬱，同時增加對生活的感激和愉悅。尋找時間讓自己靜下來，聆聽內心的聲音，這將有助於提高你的幸福感。

►超準心測！第一眼看到貓還是狗？秒測你的「真實戀愛觀」

關鍵字：

幸福, 感恩, 目標, 健康, 親密關係

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！第一眼看到貓還是狗？秒測你的「真實戀愛觀」

超準心測！第一眼看到貓還是狗？秒測你的「真實戀愛觀」

「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面

「控制欲最強」3大星座！Top 1平時隨和讓人想不到　其實有另一面

黃曉明「排毒蔬果汁」甩肉12公斤　大叔回歸男神等級

黃曉明「排毒蔬果汁」甩肉12公斤　大叔回歸男神等級

談戀愛超黏人的三大星座！TOP 1大小事都想分享　喜歡被關注、重視的感覺 玄彬35萬歐米茄史努比錶上手好Q　換尼龍錶帶絕配棒球外套 繼扁可頌後韓爆紅「紙巾麵包」必吃！一層層撕開　薄到透光超可口 2024最新流行短髮造型！掛耳短髮好感度高　頭頂扁塌必剪小狼尾 營養師曝「補充5種營養素」最推薦食物！便宜高效、CP值超高 孔曉振與LVMH集團太子妃紅配綠超搶眼　拎LV骰子包很俏皮 女團都在瘋紫蘇葉瀏海！「人間AI」Karina、NewJeans成員Haerin都剪了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面