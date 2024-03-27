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試・開箱／總覺得上班被榨乾？療癒小物找回正能量、增進愛情更吸桃花

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

每天上班壓力龐大，下班回家又有做不完的事情，好想放鬆休息一下，但是卻很難放鬆副交感神經，透過舒壓小物的搭配，可以更有效率的釋放壓力。

＃ilāpothecary英草社 藍鬱晚香馥郁淡香精，100ml、售價5280元

▲ilāpothecary,英草社,Abysse,一理潤,資生堂,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

「關於相信自己並傾聽你的直覺，它幫助強化並肯定自我」，英草社的藍鬱晚香系列總是能提供身心靈愉悅的能量，瞬間讓人好想置身在甜蜜花園裡面的舒適暢意，瞬間淨化心靈，就像是「人體行動充」，能讓人壓力、低落情緒得以釋放；在2022年首次登場於台灣，也是以此系列完整亮相，這次又再新添淡香精，快樂鼠尾草、甜橙、晚香玉、玫瑰天竺葵的天然植萃，噴上不僅可以讓聞到的人感受舒心，更是一整天好心情支撐的來源。

＃Abysse 伊蘭雪松愛戀按摩精油，100ml、售價1580元

▲ilāpothecary,英草社,Abysse,一理潤,資生堂,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

與親近的另一半相處，一定會有彼此不習慣或是需要適應的地方，但受到外在環境壓力大，對內常常就會把最真實的情緒釋放，導致爭吵或摩擦，久而久之就會很傷彼此的感情，但其實最需要體諒與呵護的，不正是最親密、最懂你的戀人嗎？讓兩人放下緊繃感吧！Abysse已經為夫妻或情侶提供最好頂規的解答伊蘭雪松愛戀按摩精油，透過伊蘭伊蘭、雪松調配杏仁油基底，質地細緻好吸收，偶爾幫另一半按摩放鬆，甚至還可以自己滋潤肌膚，沒有桃花也無妨，每天使用不僅可以誘惑性感體香，打造桃花體質就靠它開始。

＃一理潤X三麗鷗 神經醯胺舒敏保濕乳液（增量組），售價1099元

▲ilāpothecary,英草社,Abysse,一理潤,資生堂,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

來自韓國敏感肌品牌一理潤以植萃多重神經醯胺，打造出安全不含防腐劑、動物性成分、礦物油、合成色素、香料等添加物的乳液，以溫和保濕有感的水潤質地，上市之後受到很多媽媽與小孩喜愛，一瓶大人小孩都可以用，這次更是與超可愛的喜拿狗跨界合作，換上新包裝，裡面還有造型可愛貼紙，邊保養邊換上新設計，絕對是最舒壓的創作時間。

【暖心活動】

▲ilāpothecary,英草社,Abysse,一理潤,資生堂,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

療癒不僅僅是身體上放鬆，柔軟心靈也是很重要的養護功課，心理健康正向，身體才能跟著擁抱陽光，資生堂集團最近響應聯合國婦女署主題發起的「Invest in Women, Draw My Heart」國際女人節活動，提倡女性自我價值與內在平衡的追求；所以就攜手藝療師黃暄文打造藝術治療工作坊，用過期的彩妝品讓員工自我藝術創作，賦予過期商品新生命力的同時，也透過藝術創作釋放女性壓力，展現別具特色的自我。

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關鍵字：

ilāpothecary, 英草社, Abysse, 一理潤, 資生堂, 美妝

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