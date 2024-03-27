SOGO母親節比價網購　特惠組滿千送百「再加碼20%回饋」

▲SOGO母親節化妝品優惠直接比價品牌網路旗艦店，搭配全館滿額回饋，比網購更便宜。（圖／SOGO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO本次母親節首波針對化妝品下猛藥，因應1、2月大量出國人潮、美妝銷量「微降」的情況，SOGO今年推出3大利多吸客，直接對決品牌網路旗艦店跟日幣低匯率，誘消費者出手，在日前預購會催出10%成長，首度在本檔期開放化妝品抵用券使用，除滿5,000元送500元抵用券外，特定產品再加碼滿5,000元送1,000元抵用券。

SOGO台北店在母親節首波，針對最拿手的化妝品先攻，4／2至4／26期間推出化妝品促銷，指定彩妝消費滿3,000元送300元抵用券；化妝品消費滿5,000元送500元抵用券，且祭出周年慶規格「化妝品送券收券」優惠，以往母親節檔期滿額回饋的抵用券，無法使用在化妝品業種上，今年首次開放使用。

▲忠孝館SHISEIDO國際櫃 NO.1乳霜王組，價值5,824元，特價2,520元，限500組。

▲忠孝館shu uemura抹茶精萃潔顏組，價值9,911元，特價6,300元，限100組。

此外也針對各品牌最熱賣單品，推出特惠組優惠，包括雅詩蘭黛無敵霜、蘭蔻極光水、資生堂百優乳霜等全部在列，特惠價格直接比價品牌網路旗艦店單價，強調絕對比網購更便宜，且除消費滿5,000元送500元抵用券活動之外，還針對30款熱賣商品特惠組加碼「滿5,000元送1,000元」回饋，優惠層層疊加，誘消費者走進店內搶貨。

▲復興館SK-II青春露加大組，價值11,683元，特價8,091元，限30組。

▲復興館EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE 馥馬爾香氛出版 香氛蠟燭220g，售價3,200元至4,500元，各限10個；室內擴香機 售價23,000元，限10個。擴香片售價1,800元。

擁有10櫃年營業額破億元的美妝大店忠孝館，以絕對優惠特惠組、加上獨賣首賣單品打頭陣，包括雪花秀宮中蜜皂、TOM FORD太陽輕吻金箔唇露、SUQQU晶采盈緻眼影盤等，並針對自家BEAUTY CLUB會員消費滿3,000元，再加送口袋迷你離子夾與200元折價券吸客；復興館則以自家強項頂級香氛，如Diptyque、馥馬爾香氛出版社、CYRANO新品做主打；天母店化妝品新增HR、GA、YSL、NARS在母親節檔期登場，給在地客更多選擇。

▲忠孝館LANCÔME NO.1極光水發燒組，價值6,220元，特價3,950元，限100組。

▲復興館Diptyque 2024限量香氛蠟燭，咖啡／香緹鮮奶油／餅乾，售價2300元，各限20個。

針對母親節檔期，全台遠百推出「粉漾馨情~美麗購物節」，從3／21至4／15期間，化妝品內睡衣單筆3,000元送300元抵用券，單筆滿1萬元加送200元抵用券；板橋中山針對遠百APP會員加碼，化妝品單筆滿5萬元再送1,000元抵用券。持遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元抵用券，保健器材單筆5,000元送500元抵用券，大家電單筆滿1萬元送1,000元抵用券。