超準！你的食指是哪一種？秒測你的未來「最大福份」

記者曾怡嘉／綜合報導

伸出雙手看看你的食指，原來從食指形狀也能測出你的福氣，《小紅書》上有一則心理測驗意外掀起討論，原來手指也能看出你這輩子的福份，趕快來測測看。

#你的食指是屬於哪一種類型呢？

▲（圖／翻攝自小紅書）

---------（下有解析）

#挑選A的你

你人生中最大的福份就是事業，你是位值得信賴的好員工，更是同事眼中的好主管，你雖然追求完美，但也不是那種急功近利之人，你帶著能力和責任，憑藉力量越爬越高，記得不要安於現狀，努力突破對你而言才是新的挑戰。

#挑選B的你

你有一顆無比善良的心，很容易落淚、感動，總是把別人的事情當作自己的事情，你柔軟的心為了結交了不少好朋友，你的善良與生俱來，即便也吃了不少眼前虧，但你仍願意凡事往好的方面想，你的好心腸會為你累積不少祝福。

#挑選C的你

你的一生之中的福份是來自於你的父母，從小到大，父母將你捧在手掌心上，無論你做什麼選擇，他們總是最支持你的人，只希望你快樂健康，無論遇到任何事情，家裡永遠敞開大門等你回家。

#挑選D的你

你最大的福份來自於婚姻，你遇到和你合拍的另一半，共組小家庭，即便偶有意見不合，你們也願意互相包容溝通，兩人關係變得更緊密，遇到任何困難都知道有人能夠依靠，有了另一半，讓你的人生變得更充實完整。