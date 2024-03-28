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曹佑寧「與王淨共享衣櫥」變MIU MIU男孩放閃！被李沐讚超辣想現場換裝

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記者鮑璿安／高雄報導

MIU MIU 高雄漢神巨蛋專門店盛大開幕，邀請藝人Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧搶先演繹春夏造型並逛店，品牌甜美叛逆風格深受年輕世代喜愛，曹佑寧這次演繹中性廓形丹寧套裝，他也甜蜜表示，認為這身造型很適合跟女友王淨共穿。

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲李沐 。（圖／品牌提供）

曹佑寧演繹具有車縫線的白色丹寧套裝，由於品牌很多單品偏向中性廓形，他順道放閃一波，表示可以與女友王淨共穿，認為耳環、尼龍繩配件都是很好的情侶單品，更透露自己眼中女友最性感的部位是「肩膀」。就連李沐看見他這身短版造型後也稱讚，「曹佑寧全身白很辣！我也很想試試看有個性的服裝」。

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲Karencici 。（圖／品牌提供）

Karencici、李沐這次化身火辣氣息的MIU MIU Girl，一同示範了時下流行的低腰褲打扮，Karencici露出健身有成的纖細腰身，她說全身造型中最喜歡外露的褲頭部分，色系碰撞非常精彩，就連鞋子也很百搭，被問到最想和哪位嘉賓互換造型？她回答：「應該是李沐，很辣又很可愛！」

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲温貞菱。（圖／品牌提供）

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲宋柏緯。（圖／品牌提供）

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲何思靜。（圖／品牌提供）

温貞菱則看中手中的焦糖新色Arcadie包款，直言糖果色調超加分，春夏非常適合甜美亮色系，而她看見現場女星們的低腰造型後，也忍不住躍躍欲試，直呼想要試試看。宋柏緯穿著夾克搭配褲裝，復古之中不失流行感，而何思靜以藍色泳褲、蓬蓬裙和西裝外套的衝突打扮登場，讓她感到可愛又性感。

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲高雄首間Miu Miu 專門店開幕 。（圖／品牌提供）

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲2024系列抽繩短裙搭配Wander 手袋成為主打造型。（圖／品牌提供）

高雄首間MIU MIU專門店開幕，外觀為帶有品牌標誌的優雅象牙白色萊姆石，店裝注入天藍色調彰顯奢華氣息，總面積約 146 平方米，販售品牌最新2024 春夏系列商品，從服裝、鞋履、皮件包包到首飾配件一應俱全。為迎接新店登場，也特別帶來獨家上市的鉤織托特包，以鮮明亮眼的條紋設計輔以勾織或是緹花面料，搭配顯眼的刺繡MIU MIU logo，為夏季揭開序幕。此外，話題款式皮革水桶包、Riviere繩索及皮革涼鞋、New Balance X MIU MIU麂皮拼網眼運動鞋都進店，第一時間入手春夏新品。

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲2024春夏皮革水桶包。（圖／品牌提供）

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 高雄漢神巨蛋專門店獨家上市的鉤織托特包 。（圖／品牌提供）

更多新店登場

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲ A.P. C. 遠東 Sogo 百貨台北復興館專門店 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲榛果咖色半月包、經典Logo托特包 。（圖／品牌提供）

A.P. C. 創立已逾30年，由突尼西亞裔的法國人Jean Touitou成立，全名為「Atelier de Production et de Creation」，意思為製作與創意的工作坊。作為首度登台，品牌遠東 Sogo 百貨台北復興館專門店以天然的橡木板以及中性色調營造溫潤質感，店內也跟上春夏時節腳步，提供日常休閒的丹寧系列、榛果咖色半月包、經典Logo托特包等，同時呈現當季男女服飾，讓時尚迷零時差入手最新款。

▲▼ ganni 。（圖／品牌提供）

▲▼ ganni 。（圖／品牌提供）

▲Ganni全台首間品牌形象店進駐台北微風廣場，合作台灣新銳藝術家Patty Tsai蔡貝桾打造「早安台北限定T恤」。（圖／品牌提供）

丹麥設計師品牌Ganni全台首間品牌形象店進駐台北微風廣場，也特別合作台灣新銳藝術家Patty Tsai蔡貝桾，打造「早安台北限定T恤」，以兩隻獵豹俏皮結合台灣特色珍珠奶茶飲品，標榜全球唯一、限量販售，童趣又寫實的模樣非常值得收藏。

關鍵字：

MIUMIU, 高雄, 春夏, 漢神巨蛋, Karencici, 李沐, 温貞菱, 何思靜, 宋柏緯, 曹佑寧

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