文佳煐果然帶貨王！「超仙美照揭曉新身分」高顏值曬玫瑰色半月包

記者鮑璿安／綜合報導

韓星文佳煐演出《女神降臨》奠定清新形象，最近更成為機能性旅行包款品牌TUMI新任全球品牌大使，並首次登上品牌形象廣告，只見她以招牌的中分長髮、淡妝出鏡，肩背半月廓形機能包款，仙氣滿點。





▲文佳煐演繹品牌全新 ASRA女包系列 。（圖／品牌提供）

文佳煐這次演繹品牌全新 ASRA女包系列，彰顯她的多變風格，畫面中文佳煐穿著簡單的裸色套裝，氣質清新自然，背起Asra肩背包在經典的博物館式建築空間中探索，半月包的圓弧廓形討喜可愛，擁有以柔軟的皺褶、扭結肩背帶為亮點，搭配上以新加坡聖淘沙為靈感的多元色系，卡梅奧玫瑰和紫色日落，在全身造型中成為點睛之筆；包袋同樣注重功能性，運用超細纖維襯裡口袋，可放置手機或太陽眼鏡。





▲文佳煐喜愛美觀和多功能性的配件包款 。（圖／品牌提供）

文佳煐也表示：「我很榮幸成為TUMI全新Asra系列代言人，我一直是TUMI的粉絲，美觀和多功能性是我生活的重要組成部分，TUMI這些包袋非常適合每段旅程。」

▲李知恩 (IU)示範本次的 327 春季新色，上身以Sport Essentials系列的簡約白色連帽上衣搭配。（圖／品牌提供）

同時，New Balance 則請到亞太區形象大使李知恩 (IU)示範本次的 327 春季新色，上身以Sport Essentials系列的簡約白色連帽上衣搭配，散發春日午後的慵懶氛圍。鞋款矚目的N字標誌與鞋後跟的泡泡越野大底，迎接春季到來，也注入大膽且活潑的新色 ─ 分別有U327WRA「天空藍」、U327WRB「岩石灰」與U327WRC「夕陽橘」，再以復古的米白色中底，讓整體配色更加百搭與和諧。

▲New Balance 327 & 574 春季新色。（圖／品牌提供）