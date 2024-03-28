東京芭娜娜首聯名吉伊卡哇！「香蕉布丁蛋糕」6種表情、微苦焦糖醬必吃

記者鮑璿安／台北報導

東京熱門伴手禮東京芭娜娜（TOKYO BANANA）又有話題新品了！最新帶來了與Chiikawa 吉伊卡哇聯名的超萌「香蕉布丁蛋糕」，一次推出6種人物肖像圖案，內餡則是濃郁的焦糖香氣，簡直是可愛破表，果然迅速引發討論。

▲東京芭娜娜與日本漫畫家ナガノ的插畫角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」首度展開合作 。（圖／翻攝自官網）

東京芭娜娜（TOKYO BANANA） 這次與日本漫畫家ナガノ的插畫角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」首度展開合作，將可愛的白色生物逼真搬上東京芭娜娜產品，帶來了全新「香蕉布丁蛋糕」，一次新增6大人物圖案，包含主角吉伊卡哇、小八貓、兔子的表情都出現在蛋糕上，人物水汪汪的大眼睛、超萌小耳朵、腮紅，絕對讓人感受到可愛氛圍。

▲加入了略微苦調的焦糖醬 。（圖／翻攝自官網）

而且這款蛋糕的內餡也有所不同，在招牌的香蕉布丁卡士達之間，加入了略微苦調的焦糖醬，因此口感濃郁卻不會膩口，與海綿蛋糕達成美妙滋味。目前已經開賣，正好在日本的民眾不妨留意看看，送禮自留都非常適合。

▲ Hello Kitty X 小熊餅乾首度聯名 。（圖／翻攝自官網）

同時，「Hello Kitty X 小熊餅乾」於日本正式開賣，這次聯名主要是為了慶祝小熊餅40周年，而Hello Kitty同樣也誕生滿半世紀，雙方打造了別具意義的一次合作。這次的新款小熊餅乾特別以Hello Kitty在動畫中最喜歡的「蘋果派」口味為內餡，一口氣帶來36種全新圖案，特別繪製了26個英文字母結合Hello Kitty肖像的童趣插畫，像是蝴蝶結、蘋果、雨傘等熟悉元素都被逼真還原。