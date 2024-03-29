新光三越超級購物節全業種ALL IN　化妝品、精品「最高回饋破20%」　

▲新光三越超級購物節記者會，祭出歷年最大優惠加碼。（圖／記者周宸亘攝）

時尚中心／綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越，4月準備登場上半年最大促銷「超級購物節」，因應消費者出國潮，今年促銷力道升級，主打全館全業種、滿千送百之外再層層加碼，化妝品回饋率最高超過20%，比國外帶貨還划算，以往同期檔期僅針對化妝品，今年也特別「全業種」包括特定精品、家用、服飾全部回饋，想買什麼快列名單！

今年1、2月由於去年基期高，加上民眾出國潮，百貨業績遇瓶頸，新光三越在會員換點潮、展覽活動加碼吸客策略下，逆勢微幅成長，到今年3月成長幅度近雙位數，4月開啟上半年最大回饋檔期「超級購物節」為延續氣勢直接下猛藥，以近年少有的高規格加碼，回饋程度幾乎超過去年週年慶，到底多強3大亮點讓你秒懂。

新光三越超級購物節4／2起至4／14，全館單筆滿3,000元送3,000點skm points；4／2至4／9期間，名品單筆滿1萬元送5,000點、化妝品區單筆滿1萬元加贈5,000點（每日限兌換一次）。此外，首八日4／2至4／9期間持台新銀行或新光銀行之新光三越聯名卡，單筆刷3,000元贈1,500點；持11大銀行單筆刷3,000元贈1,000點。

全業種ALL IN優惠涵蓋最廣 全家都能買好買滿

新光三越最大優勢就在於豐富的品項數，往年此檔期僅針對化妝品與特定業種做滿額回饋，今年是「全館都在內」，包括120大美妝、40大精品、500家服飾還有家電、家居全部囊括，甚至連特定精品也在回饋之列，媽媽保養品、女兒化妝品、爸爸高爾夫球衣或是兒子的球鞋全部有回饋。

▲LANCOME絕對完美小奢組，特價9,990元，價值17,755元。（圖／新光三越提供）

▲BOBBI BROWN新品護唇精華組，特價2,800元，價值3,123元。

▲FLP Ladies First 24，推薦價89,800元。

▲DIANA壓蜥蜴紋牛皮三角寬板夾腳涼鞋，特價2,380元，原價4,380元。

現也適逢各業種春夏新品上市期，包括保養品LANCOME超極光雙星組、資生堂東京櫃怡麗絲爾時控緊Ｖ組，熱門彩妝ESTEE LAUDER 粉持久全新鎖妝氣墊、DIOR迪奧超完美持久亮唇膏等，還有FENDI、SAINT LAURENT等名品新品上市，搭配單筆滿萬送5,000點與銀行刷卡回饋，比出國買還要划算。

▲（左）GRACE CONTINENTAL 網狀透膚針織衫，推薦價12,800元；（右）LOVFEE 小花刺繡修身牛仔長褲，特價1,131元，原價1,190元。

▲NEW BALANCE 327復古休閒鞋，推薦價3,080元；新品Nike Air Max Dn，推薦價5,400元。

化妝品優惠層層加碼 「黃金公式」大公開

化妝品不僅有特惠組本身優惠外，還有全館滿3千送3千點（12000點）、業種消費滿額、聯名卡與信用卡分期優惠等層層回饋，一個重點就是最高回饋會集中在首8日，也就是4／2至4／9的期間，一定要把握這時機，此外要記得1.2萬元是「最佳門檻」，消費滿1.2萬元可獲原有滿千送百點數12000點，加上「化妝品區單筆滿1萬元加贈5,000點」、「聯名卡單筆刷3,000元贈1,500點」、「消費滿1萬元分期贈2,000點」、「使用skm pay綁定聯名卡支付加贈2000點」，即可獲得22,500點skm points（約2,250元）。

▲「5大品牌經典熱銷組合」LANCOME超極光雙星組，特價9,130元，價值12,580元，4／2限定 ，買即加贈skm points 3,000點（獨家限量）。

加上若購買「5大品牌經典熱銷組合」，還可再加贈1,000點至3,000點回饋，最高可拿到25,500點的點數（折合約2,550元），連機票錢都不必出，直接在國內買日本價。

▲「5大品牌經典熱銷組合」LA MER 晶凍凝霜超能凈膚組，特價7800元，價值10,110元。4／8限定，買即加贈skm points 3,000點（獨家限量）。

此外，4／2起ESTEE LAUDER、LANCOME、CLE DE PEAU、LA MER、SKII等16大美妝品牌超級品牌日連番登場，明星夯品下殺5折起，包括SHISEIDO國際櫃小紅超導電波組5折、LANCOME 絕對完美小奢組5.6折、ESTEE LAUDER一夜修護膠原霜組7.3折通通來報到，免排隊輕鬆買。

▲Helena Rubinstein 年輕煥亮新品修護組，特價8,600元，價值10,315元，新品上市，83折獨家限量。

skm points點數再放大 折抵換券換物都好用

新光三越近年為鞏固會員開啟點數生活圈，提供除購買折抵更多選擇，本次超級購物節更是下猛藥，推出扣300點，可兌換市價392元的日清菜籽油、市價225元的稻葉三入鰹魚鮪魚罐、或市價210元的德恩奈強健琺瑯禮盒組等；扣500點還能入手ESTEE LAUDER、LANCOME、GUERLAIN、SHU UEMURA、KIEHL’S、SHISEIDO國際櫃等9大美妝品牌經典夯品，最高價值達2,110元，亦或直接購物折抵（10點抵1元）、抵停車費任你用。

▲扣500點換9大美妝品牌好物，KANEBO煥采新生美肌水30ml，價值265元；ESTEE LAUDER 特潤超導醒膚潔顏蜜5ml，價值75元。

而近期新光三越在全台也開幕超過200個新櫃、快閃店輪番登場，包括信義A8 Santa Maria Novella、沉浸式騎乘體驗的GARMIN TACX，以及信義A4 AMI Paris等，信義A11則有獨家LONGCHAMP Saint-Tropez主題快閃店、台中中港店CHANEL SHOES鞋履專賣店等，而新光三越DIAMOND TOWERS也聯手日本攝影藝術家蜷川實花打造《蜷川實花－瞬間的永恆》3D裸視影像，將於4／2全球首播，展覽則將於5月登場。