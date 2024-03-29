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夏季狂出油還有皮屑？專家教「頭皮養護3秘訣」回歸清爽蓬鬆髮

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▲▼ 專家教換季頭皮保養3秘訣 。（圖／品牌提供）

▲專家教3招夏季頭皮養護，教你擺脫油膩、頭屑、搔癢等問題。

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

正值氣候忽冷忽熱、變化大的換季時節，即將邁入的炎熱盛夏，因悶熱的環境以及日漸增長的日曬時間，使頭皮特別容易出汗、感到油膩，甚至衍生出搔癢、頭皮敏感等困擾。髮肌保養專家就分享頭皮保養3秘訣，讓你在換季及盛夏時節也能保持頭皮清爽舒適、髮絲輕盈蓬鬆。

10/10資深訓練講師Tina指出，頭皮在穩定情況下，會存在20多種微生物菌落，維持「頭皮菌相生態圈平衡」是打造健康頭皮與髮絲強韌生長環境的基礎。一旦頭皮的角質層受到外力因素造成破損，菌相比例失衡即有可能發生頭皮搔癢、異常脂漏、 頭皮屑等問題。然而，伴隨高溫天氣同步提升的出油量、汗水量都會破壞平衡，尤其在濕熱的季節將更為劇烈。她也進一步針對台灣的亞熱帶氣候環境，給出3大頭皮養護建議。

▲▼ 專家教換季頭皮保養3秘訣 。（圖／品牌提供）

＃掃除髒污並加強潔淨

空氣中的灰塵、髒污容易沾附在頭皮與髮絲上，洗髮前可以先使用梳子將頭髮打結的部分梳開，讓頭皮更容易清潔乾淨。

＃適度按摩頭皮

以雙手或是搭配頭皮紓壓工具按摩頭皮，促進循環、幫助頭皮維持健康，減少油脂分泌過剩等問題。按摩時力道要輕柔，並注意避免指尖刮傷肌膚角質層。

＃注重頭皮保濕

選用天然、純淨配方的產品為頭皮進行適度保濕，幫助調節皮脂分泌，維持保水性良好的健康角質層。

▲▼ 專家教換季頭皮保養3秘訣 。（圖／品牌提供）

▲rahua 淨化平衡頭皮精華，124ml，NT$1,350。

適用於頭皮與肌膚的噴霧型精華，蘊含亞馬遜苦丁茶、葉綠素、有機蘆薈與小黃瓜萃取等天然純淨配方，可保濕平衡並調理頭皮、減少過多油脂分泌，告別搔癢與頭氣，保持頭皮清爽舒適、髮絲輕盈蓬鬆，各式髮肌都適合，特別推薦油性與敏感頭皮。

▲▼ 專家教換季頭皮保養3秘訣 。（圖／品牌提供）

▲TSUBAKI 思波綺瞬亮修護洗髮乳(升級版)，490ml，NT$290。

針對細軟受損髮絲研發的瞬亮修護系列，能賦予髮絲輕盈蓬鬆，黃金雙重修護與蓬鬆彈潤精華配方，內含頂級山茶花精油，打造蓬鬆彈性的豐盈艷髮與健康頭皮環境，且洗後不扁塌，髮根強靱有彈性。

▲▼ 專家教換季頭皮保養3秘訣 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活煥欣豐盈菁華，150ml，NT$3,000。

深受許多細軟髮、稀疏髮族群喜愛的「蘊活菁華系列」，今年重磅推出全新升級「蘊活煥欣系列」，養髮、固髮效果都再提升，且台灣肌ㄤ獨步全球率先登場。其中豐盈菁華，富含有機認證印度鵝莓、有機認證薑黃、人蔘可活絡頭皮環境，強化髮絲直徑，提升髮根支撐力，高效維持健康的秀髮生長週期。

▲▼ 專家教換季頭皮保養3秘訣 。（圖／品牌提供）

▲呂 強韌蘊髮洗髮精（女性專用），515ml，NT$699。

呂Ryo首次推出依性別訂製的「強韌蘊髮ROOT:GEN系列」，針對男女不同的髮肌困擾與髮根不強韌成因調整專利配方。其中「女性專用」強韌蘊髮洗髮精富含人蔘根細胞™x咖啡因萃取精華，有效強健髮根，並添加迷迭香、生薑、洋甘菊、薰衣草、積雪草等五大植萃成分，溫和清潔頭皮的同時，修護髮絲、增加蓬鬆感。

▲▼ 洗髮產品。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 BIO UP 根源強健豐盈洗髮精，500ml，NT$1,980。

利用溫和草本精萃組成的科技配方，由根源改善頭皮環境、維護頭皮健康，搭配蘊含971種美肌成分的「專利雞尾酒養護配方」，維護頭皮健康環境，減緩頭皮老化，強韌髮根，長時間保持頭髮豐盈蓬鬆。

關鍵字：

保養, 頭皮, 髮膚, 頭髮, 髮絲, 清潔, 洗頭, 洗髮, 護理, , 夏季, 換季, 出油, 頭皮屑, 搔癢

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