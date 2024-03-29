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香奈兒經典包破35萬台幣！巴黎漲價、台灣最新售價「口蓋包貴了1萬4」

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記者鮑璿安／綜合報導

精品定期採取售價調整成為趨勢，根據彭博資訊報導，香奈兒（CHANEL）經典中型翻蓋包在巴黎售價上揚，首次突破 10,000 歐元，而實際比較台灣官網價格也有所調整，針對經典款式進行了漲價，一顆口蓋包變貴1萬4千元台幣。

▲▼ chanel。（圖／翻攝自品牌官網）

▲CHANEL台灣官網最新售價，BOY CHANEL大型口蓋包、經典口蓋包漲價。（圖／翻攝自品牌官網）

根據外媒指出，香奈兒 (Chanel) 在巴黎當地將經典款式flap bag調漲到10,300 歐元（約台幣35.6萬元），這比今年稍早的 9,700 歐元上漲了約 6.2%，相當於一顆包貴上台幣約2萬元。《ET FASHION》記者實際比較台灣官網當下售價，和去年（2023）9月進行對比後，經典口蓋包則是從NT$353,100來到NT$367,900，提高NT$14,800元，漲幅約4.19%。此外，像是BOY CHANEL大型口蓋包這一波漲幅約3.9%。

香奈兒一般在每年的3月和9月重新調整價格，疫情期間也未停下腳步，台灣在去年9月台灣已經漲價一波，品牌稱為「價格協調政策」，為確保不同市場之間的零售價格差異不超過10%，並歸因於生產成本、原材料、運輸和通貨膨脹的影響，所以讓價格出現變動。

關鍵字：

香奈兒, 包款, 售價, 漲價, 奢侈品, 消費者

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