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肚子一圈肉？「5個生活小習慣」幫你剷除惱人小腹

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▲▼「5個小習慣」幫你剷除惱人小腹 。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

你也是吃飽了就坐，肚子總是一圈肉嗎？想要成功剷除小腹，5個基本生活好習慣快牢記，夏季大方露出纖細腰部不是夢。

▲▼「5個小習慣」幫你剷除惱人小腹 。（圖／Unsplash）

#健康飲食

飲食是瘦小腹的關鍵。盡量選擇高纖維、低熱量的食物，如蔬菜、水果、全穀類食品和瘦肉。減少攝入高糖、高脂肪和加工食品，以及含有過多鹽分的食物，這些都有助於減少腹部脂肪的積累。

#控制飲酒量

過量飲酒會導致腹部脂肪的增加。盡量減少酒精的攝入量，或者完全戒除酒精飲料。適量的紅酒可能對心血管健康有益，但仍應謹慎飲用。

▲▼「5個小習慣」幫你剷除惱人小腹 。（圖／Unsplash）

#規律運動

除了有氧運動外，還應該加入重訓。有氧運動有助於燃燒脂肪，而重訓則有助於增加肌肉質量，進而增加基礎代謝率。進行全身性的訓練，而不僅僅是針對腹部肌肉。

#控制壓力

長期壓力會導致體內釋放過多的皮質醇，這會導致腹部脂肪的積累。通過進行深呼吸、冥想、瑜伽或其他放鬆技巧，來控制壓力水平。

▲▼「5個小習慣」幫你剷除惱人小腹 。（圖／Unsplash）

#充足睡眠

睡眠不足可能會干擾荷爾蒙平衡，導致食慾增加和新陳代謝下降，進而增加腹部脂肪。盡量保持每晚7至9小時的睡眠時間，並創造一個適合睡眠的環境。

培養以上這些生活好習慣，幫助你減少腹部脂肪的積累，但是減重瘦身沒有捷徑，首要還是要先從飲食和運動下手，才是長久之道。

►婦科不順有解！中醫師教你「簡單3招」養出健康子宮

關鍵字：

健康飲食, 減肥, 小腹, 生活好習慣, 瘦身

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