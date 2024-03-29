隋棠保持優雅前提是「把小孩教育好」　拎Tory Burch小包必帶3樣

記者鮑璿安／台北報導

紐約輕奢品牌Tory Burch Sogo 復興館精品店重新裝潢，今29日請到隋棠現身，並演繹最新的2024春夏系列，她以一套灰綠色針織連身裙優雅登場，被問到平常帶著小孩出門，是否能維持這樣的氣質穿搭？隋棠笑說：「只要把小孩教育好，媽媽想要穿什麼就穿什麼，很優雅」。

▲隋棠穿春夏系列的灰綠色針織連身裙，搭配Eleanor 迷你手提包。（圖／品牌提供）

隋棠這次身穿來自春夏系列的灰綠色針織連身裙，特殊的剪裁設計非常吸睛，她自己也很喜歡，直言：「整體很可愛，穿起來像羽毛，有種獨特的空氣感，背後是大挖空的剪裁，休閒又優雅」。而她全身造型中最愛單品則是手中的Eleanor 迷你手提包，保留經典雕塑風格的金屬Logo，尺寸縮小，俐落廓形結合新色十分唯美。

▲隋棠愛大包也愛小包，推薦T Monogram印花包。（圖／品牌提供）





▲Tory Burch Sogo 復興館精品店全新開幕。（圖／品牌提供）

▲Tory Burch T Monogram 小型丹寧托特包 ；T Monogram 迷你壓花托特包(淺桃色) 。（圖／品牌提供）

被問到私下喜歡大尺寸包款還是小包？隋棠則說：「我是兩個極端，要麼很大要麼很小，但是包裡面一定會裝上手機、錢包跟唇膏」。而春夏系列單品之中，她還看上了標誌性的T monogram 印花包款，一併推出橄欖綠色、桃色的新色款式，她推薦牛仔布的全新材質，很適合夏天。品牌全新店裝採用與紐約旗艦店同步的空間設計概念，店內大量使用木質、藤編元素，搭配簇絨地毯、花卉印花椅凳與綠色植栽，陳設2024春夏最新服飾、包款以及鞋履，主打品項有T Monogram 小型丹寧托特包、迷你壓花托特包等，活潑設計一同迎接新季到來。





▲紐約時尚品牌alice + olivia進駐台北SOGO復興館開設旗艦店。（圖／品牌提供）

▲黑白配的JESSALYN蝴蝶結千層長洋裝。（圖／品牌提供）

同時，紐約時尚品牌alice + olivia進駐台北SOGO復興館開設旗艦店，2024春夏靈感來自著名美國作家杜魯門卡波特（Truman Capote）在1966年舉辦的黑白舞會，因此重點造型囊括黑白配的JESSALYN蝴蝶結千層長洋裝、ROSA 緞面拼接無袖洋裝等。同時呈現出法國的三色系印花、代表摩納哥的翡翠綠以及櫻花粉，通過剪裁幹練的套裝豐富日常搭配。